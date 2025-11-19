Filtran imágenes del rodaje de "Harry Potter": así es el nuevo Draco Malfoy

La magia de Hogwarts vuelve a rodar y, con ella, una nueva generación de magos toma el relevo. Esta semana, los fans de "Harry Potter" han enloquecido tras la aparición de las primeras imágenes del actor Lox Pratt caracterizado como Draco Malfoy, en lo que parece ser el rodaje de una de las escenas más míticas de la saga: la batalla de Quidditch. Las fotos, tomadas por paparazis desde la distancia, se han filtrado en redes sociales y medios británicos, desatando la especulación entre los seguidores más fieles.

El rodaje se ha trasladado a Ashridge, una finca histórica al noreste de Londres donde ya se filmaron secuencias emblemáticas hace más de veinte años. En esta localización, los nuevos actores han comenzado a revivir escenas que definieron a una generación. Aunque el equipo de producción ha sido extremadamente discreto, la prensa ha conseguido capturar a los intérpretes en plena preparación, envueltos en túnicas para ocultar detalles de vestuario y caracterización.

Además de Lox Pratt como Malfoy, también se ha visto a Rory Wilmot en el papel de Neville Longbottom, junto al nuevo Harry Potter, interpretado por Dominic McLaughlin. La escena que se está grabando, según se deduce por el entorno y el vestuario, recrea la famosa competición aérea que enfrentó a Gryffindor y Slytherin, uno de los momentos más recordados por los fans de los libros y películas originales.

Otra de las grandes sorpresas ha sido la aparición de Louise Brealey como Madam Hooch, la exigente profesora de vuelo de Hogwarts. La elección de la actriz ha generado comentarios divididos en redes, aunque muchos aplauden la apuesta por nombres con recorrido interpretativo. La presencia de este personaje confirma que la serie no se limitará a rehacer los hechos, sino que explorará con más profundidad ciertos arcos secundarios.

La serie de "Harry Potter" se estrenará en HBO Max en 2027, aunque la fecha exacta aún no se ha revelado. El plan de producción es ambicioso: cada temporada adaptará uno de los siete libros originales, con una narrativa que se desplegará a lo largo de una década. Esto permitirá un desarrollo más pausado y fiel a la obra de J.K. Rowling, algo que muchos seguidores han reclamado durante años.

Con esta nueva etapa, la franquicia busca reconectar con los fans clásicos mientras seduce a nuevas generaciones, apostando por una puesta en escena cuidada y un elenco renovado. El regreso a Hogwarts ya ha comenzado, y todo indica que la magia está lejos de agotarse.