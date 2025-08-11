Declaraciones
María Castro habla sin tapujos sobre la marcha de Ana Garcés: "Se ha cumplido su deseo"
La actriz que da vida a la ama de llaves, Pía Adarre, ha recordado cómo fue despedir al personaje de Jana y ha asegurado que nadie es imprescindible
La sobrecogedora muerte de Jana Espósito en 'La Promesa' marcó un antes y un después y, otros personajes como Pía Adarre, han visto relanzado su protagonismo. María Castro, la actriz que da vida desde el primer episodio al ama de llaves, ha recordado cómo fue la despedida de Ana Garcés y cómo han salido adelante desde entonces.
En una entrevista con la revista 'Lecturas', preguntada por cómo están llevando la ausencia de la que era su protagonista, la intérprete gallega asume que se ha quedado "solita", aunque se muestra contenta por su compañera: "Feliz por ella porque es lo que quería".
"Ana sentía que había acabado su paso por 'La promesa', por lo tanto, se ha cumplido su deseo", ha explicado Castro, poniendo de relieve que "siempre tienes miedo de la reacción del público" y que "nunca creo que nadie sea imprescindible".
"Ninguna somos indispensables, aunque ella hizo un papelón espectacular. Ella, como persona y como actriz, estuvo estupenda. Pero al final nadie es indispensable", ha continuado, añadiendo que cuando se fue pensó que "unos se irán, vendrán otros y quedará la cosa a pachas".
Y el tiempo le ha dado la razón: "La audiencia sigue siendo la misma. De hecho, hemos tenido varios picos de audiencia desde entonces. Porque, claro, la gente que quería a Jana ahora tiene que vengar su muerte".
Próximos proyectos de Ana Garcés
Tras su paso por 'La Promesa', Ana Garcés seguirá ligada a Bambú Producciones, productora de la exitosa ficción de La 1 y de la nueva serie en la que se ha embarcado. La ficción, que recuerda a la exitosa serie estadounidense de HBO 'The White Lotus', ya ha comenzado su rodaje, concretamente en Tenerife, y Garcés será su protagonista.
La serie, según ha trascendido, estará escrita por un equipo liderado por Josep Cister Rubio, creador de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje', y productor ejecutivo de 'La Favorita 1922'.
✕
Accede a tu cuenta para comentar