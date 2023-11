María García, reina sin Rey

La ficción posee la magia que también impregna a la literatura y que versa sobre la posibilidad de revisitar títulos, en este caso series o películas, para verlas desde otro prisma. Uno de los más curiosos es leer o ver «Drácula, de Bram Stoker» como si fuera una historia de amor, que lo es. Antena 3 estrena hoy en prime time la nueva y esperada serie original de Atresmedia TV, basada en la mediática pareja que formaron Ángel Cristo y Bárbara Rey en los años ochenta, «Cristo y Rey», protagonizada por Jaime Lorente en el papel del conflictivo domador y Belén Cuesta interpretando a María García y a la vedette española por excelencia. Tras su exitoso paso por la plataforma del Grupo, atresplayer, ahora los espectadores podrán ver por primera vez semanalmente esta apasionante parte de nuestra historia reciente, o revisitarla con nuevos y curiosos ojos.

Para verla desde otro prisma LA RAZÓN ha hablado con la actriz Belén Cuesta, testigo de excepción de los relatos de Bárbara Rey sobre su vida con Ángel Cristo, pero también su vida como María García. La actriz acudió a un café con muchas ideas en la cabeza y se fue con mucho más. «No me quedé con tantas cosas que preguntarle, porque me interesaba saber de ella las cosas más cotidianas: de su vínculo con sus padres, que salen en la serie, el trato que tenía con su madre, cosas así, que son más la vida privada de Bárbara Rey y que pertenecen más a la escena de María», explica Cuesta. Por eso en pantalla se nota esa profundidad de conocimiento del personaje fuera de todo juicio: « Al final nosotros tenemos que interpretar lo que hay en un guion. No voy a juzgar nunca si lo que se cuenta en el guion es verdad o es mentira, sino que lo voy a dar por verdad. Me interesaba más ese plano íntimo de ella. En ese sentido, sí que me fui con más cosas, porque ella me contó también muchas». Con ese material deshizo sus primeras impresiones y se lanzó a aprovechar lo aprendido: « La imagen que yo tenía de Bárbara, claro, soy de otra generación, está más vinculado al mundo del corazón, y sabía bien poco de la realidad y de la dureza de ella. Fue un café muy honesto. Me tomé con ella y me encontré con una mujer maravillosa que se abrió absolutamente y me contó todo el drama. Me encontré también con una mujer divertidísima, con un sentido del humor maravilloso». Y tras esa reunión se le apareció la divergencia: « Salí muy sorprendida, para bien, y me sirvió para decir, vale, está Bárbara Rey y está María. Que es lo que se tenía que contar; es lo importante».

En pantalla conoceremos al problemático domador de la mano de un Jaime Lorente entregado que ve en Bárbara la salvación de su circo, mientras ella lleva una vida llena de affaires, cine y cabaretismo ilustrado. La faceta de vedette es solo la punta del iceberg para Belén Cuesta: «El personaje de Bárbara, más de show, para mí era algo muy difícil de hacer porque se me escapa más. También por esta cosa de los tacones y de esta fuerza que tenía ella; construir eso ha sido muy difícil. He investigado mucho y me he puesto muchos tacones en casa, y de repente descubrir que en la parte de María hay algo más cercano a mí y en lo que me identifico más», matiza la actriz, que reconoce que «la parte del show de Bárbara es muy divertido también como actriz de hacer. Y también un punto de pudor, porque al final Bárbara fue la reina del destape. Pero también toda la parte de puertas para adentro de ella me parecía muy fascinante: entender cómo se vivía el maltrato en una mujer como ella en aquella época». Así pronto la primigenia historia de amor se convertirá en toda una tragedia, suma de muchas cosas. Entre ellas, destaca Cuesta, «la época, que es un factor muy importante, y sin duda el amor romántico que ella tuvo que sentir. Tuvo muchos affaires con gente importante e historias románticas, pero ella quería una familia. Y por la capacidad de salvarle. Quiso cuidar mucho de Ángel también y vio que la adicción era una enfermedad. Es una persona inteligentísima y muy sabia, y de hecho, siguió cuidando de él mucho tiempo después de separarse, a pesar de todas las barbaridades».

Todas estas pistas bastan para ver una y otra vez «Cristo y Rey» desde todas las ópticas posibles, incluyendo toda una época de nuestra historia y la perspectiva de María García que nos detalla Belén Cuesta: «Una historia de una mujer fascinante, que aquí es Bárbara Rey. La gente no conoce quién hay detrás del personaje de Bárbara. Es una mujer muy importante, es historia nuestra, pero sobre todo, la serie pasa de un amor romántico y se va metiendo en una oscuridad de manera progresiva».

Capítulo 1: el principio del fin

►No hay medias tintas en la serie de atresplayer. Desde el principio la serie se concibió como un reflejo de la realidad de los personajes con suaves tintes de ficción. En el primer episodio que emite hoy Antena 3 nos encontraremos a un Ángel Cristo que pasa por una profunda crisis tras la muerte de su esposa, y el «Circo Ruso» está al borde de la quiebra. El domador sabe que, para conseguir reflotar su circo, necesitaría firmar una gala para Televisión Española con un sponsor potente… Pero eso solo lo conseguirá si cuenta en su espectáculo con una gran estrella y le convencen para que hable con la mujer más bella del momento, Bárbara Rey.