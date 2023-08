Marta Hazas: "He llorado viéndome en 'Días Mejores': ¡Una vergüenza!"

A finales de junio se estrenaba la segunda temporada de la terapia en grupo de duelo que ya nos robó el corazón «Días mejores». Era difícil, pero acabó con el refrán de que que segundas partes nunca fueron buenas. Lo superó. A los pocos días del estreno hablamos con una de las protagonistas, Marta Hazas. La serie ya ha dado el salto, ya está en la plataforma de Amazon Prime Video y también ese termómetro que es la gente.

Es difícil afirmar esto, pero lo cierto es que la segunda temporada de «Días mejores» supera a la primera. Eso sí, hay que preparar el pañuelo.

Mira, me he visto en situaciones tan absurdas como verme llorar viéndome a mí. Con la distancia de haber rodado el año pasado y esas cosas que hemos vivido todos, cuando me he querido dar cuenta tenía los ojos vidriosos. ¡Qué vergüenza!

No se deja títere con cabeza a las emociones. Esa es la realidad. La historia es una terapia de duelo, pero abarca mucho más.

Los guiones de esta serie me parecen impecables. El trabajo de Cristóbal y Adolfo es brutal. Dialogan personajes muy humanos. Lo bueno de la serie es que en el primer capítulo hacen un retrato de la pandemia, pero lo dejan ahí para la posteridad. Luego salen para ver qué ha pasado con las vidas de todos.

En esta temporada a Sara, su personaje, la vida no se lo pone fácil, es ficción, pero podría ser realidad. ¿Cómo le ha afectado la parte dos?

Una vez que acabó la primera temporada parecía que había sido todo muy sanador y ya lo que ocurría eran cosas de la vida y de pronto llega algo que afecta a todo el planeta: una pandemia. Lo cierto es que me llegan muchos mensajes de personas que se sienten identificadas de diferentes maneras. Personas que habían perdido a un ser querido en un accidente y de pronto se tuvieron que meter en casa, o que acababan de salir de una depresión. El personaje está ficcionado, pero representa a muchas personas.

La serie se estrenó el 28 de junio. ¿Qué le está llegando?

Con esta serie se me acercan personas en la calle que con otra no se atreverían, así me lo hacen saber. Trata un tema que es duro, el duelo, pero creo que hace sentir bien a la gente. Es lo más que tu trabajo pueda ayudar a los demás. A mí me encanta contar historias y hacer pasar un rato entretenido y divertido.

Divertido... Esta serie es dura y sanadora.

A veces es divertido pasarte el rato llorando, descargar, hay que permitírselo de vez en cuando.

¿Cómo define a Sara, su personaje?

Es un regalo y un reto. Es una persona normal, controladora, que cree que lo tiene todo bajo control y luego es una bolsa de plástico volando con el viento. No tenemos el control de nada. Le pasan mil cosas, tiene comedia, mucho drama y he sido muy feliz esta temporada.

¿Sabemos si habrá tercera temporada de «Días mejores»?

Es una de esas series que pueden ser eternas, porque puede haber nuevos grupos. Si hubiera una tercera temporada que me compliquen la vida lo que quieran, no me importa tener más problemas para volver a terapia.

¿Cuál le ha supuesto el mayor desafío de su personaje, al que no solo se le murió de manera inesperada la temporada pasada su marido?

Ser muy honesta y bajar a tierra el personaje. Trabajar con las tripas y con el corazón y no hacer un personaje muy mental. Lo que me gusta de cada secuencia es que me desarma. He intentado hacer el personaje desde el corazón y eso implica dejarte sorprender. He tenido la suerte de trabajar con actores muy grandes y en este caso la escucha ha sido fundamental, como ocurre en la propia terapia que representábamos. A nivel interpretativo ha sido un ejercicio de aprendizaje, estar dispuesta a hacer un viaje, querer ir más allá. Me ha servido mucho como actriz.

¿Qué le ha parecido el resultado?

Me ha encantado. Me ha llegado y tocado mucho. Cuando veo a Frances, y fíjate que sé cómo está en la vida real y sé lo que pasó en la secuencia al grabarla. Pero al verla me estoy metiendo de lleno en la historia, me llega, me toca... Hay cosas que yo no he visto, porque no las grabé y las tramas las he visto con la mirada más limpia como espectadora.

¿Cuándo la ha visto?

Me quedan dos capítulos (hace apenas unos días que se ha estrenado cuando hacemos la entrevista), pero estoy esperando a Javier (Veiga, su marido y también actor). Así que el fin de semana la acabaremos.