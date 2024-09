Max prepara un nuevo formato de la famosa serie "Friends"

En un emocionante giro para los fans de la icónica serie "Friends", la plataforma de streaming Max ha anunciado un nuevo formato llamado "Fast Friends". Este concurso interactivopermitirá a los seguidores de la serie poner a prueba sus conocimientos sobre las historias y personajes de la producción que marcó una generación. Después del éxito de "Friends: The Reunion", la plataforma busca mantener viva la nostalgia de la serie que sigue siendo un referente de la comedia televisiva, justo a tiempo para celebrar su 30º aniversario.

El formato de "Fast Friends" se llevará a cabo en los famosos decorados de la serie, ubicados en "The Friends Experience: The One in New York", un espacio interactivo que ya es conocido por ofrecer a los fans una experiencia inmersiva. En este concurso, los participantes podrán recorrer los apartamentos de los personajes icónicos como Monica, Rachel, Chandler, y Joey. A lo largo de cuatro partes, los concursantes enfrentarán una serie de desafíos, juegos y adivinanzas temáticas. El equipo que demuestre ser más rápido y eficiente en sus respuestas será coronado como el "Ultimate Friends Fan".

Este nuevo formato promete combinar la nostalgia con la diversión competitiva, permitiendo a los seguidores de "Friends" revivir los momentos más memorables de la serie mientras participan activamente en el juego. La producción de Warner Bros. Unscripted Television y Warner Horizon comenzará el próximo mes, con Dan Sacks, Bridgette Theriault, y Dan Norris como productores ejecutivos. El programa se grabará en el mismo lugar donde los fanáticos pueden experimentar la magia de la serie a través de una exhibición de 18 habitaciones y más de 5.000 metros cuadrados, distribuidos en dos pisos.

Además del formato "Fast Friends", Max tiene preparadas más sorpresas para celebrar las tres décadas de Friends. La plataforma lanzará una campaña global que destacará los episodios más recordados por los seguidores, junto con la creación de filtros especiales para redes sociales que permitirán a los usuarios sumergirse aún más en el universo de "Friends". También, la aplicación de Max renovará su interfaz para incluir un póster conmemorativo del 30º aniversario y una nueva estética en la página de colección de la serie, donde se encontrarán episodios temáticos cuidadosamente seleccionados.

La celebración no se limitará solo a "Nueva York. La Friends Experience" cuenta actualmente con una sede de larga duración en Londres, y próximamente se abrirá otra en Las Vegas. Esta exposición interactiva ha recorrido más de 25 ciudadesen 8 países, ofreciendo a los fanáticos alrededor del mundo la oportunidad de revivir los momentos más icónicos de la serie.