Movistar Plus+ se vuelca con el cine español

Este 6 de octubre, Movistar Plus+conmemora un año más el Día del Cine Español con una programación que abarca lo mejor del cine nacional. Desde grandes clásicos que marcaron época hasta los estrenos más recientes, la plataforma ofrece una amplia variedad de géneros, reafirmando su compromiso con la promoción y difusión de la industria audiovisual española.

Este año, la celebración incluye un destacado añadido: la película seleccionada para representar a España en los premios Oscar 2024, "Segundo premio". Este film, disponible en la plataforma y también proyectado en el Espacio Movistar en Madrid, cuenta con la dirección de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, y ofrece una reflexión sobre la creación musical, la amistad y el amor, con la banda de indie rock 'Los Planetas' como protagonistas. La trama sigue la creación del mítico álbum "Una semana en el motor del autobús de 1998", una obra icónica para el indie español.

Movistar Plus+ ha incluido en su catálogo recientes estrenos que han tenido buena acogida en el panorama cinematográfico español. Entre ellos se encuentran títulos como "Ocho apellidos marroquís", "Dragonkeeper: Guardiana de dragones", "Caída libre", "La casa", "El maestro que prometió el mar", "Buscando a Coque", "Saben aquell" y "El correo". Estas películas abarcan diversos géneros, desde la comedia hasta la fantasía y el drama, demostrando la diversidad del cine español actual. La oferta también incluye películas que han sido premiadas o seleccionadas en los festivales internacionales más importantes. Títulos como "La estrella azul", "Robot Dreams", "Un amor", "Creatura", "O Corno" y "20.000 especies de abejas" figuran entre las opciones destacadas. Estos filmes representan el cine de autor y las producciones más arriesgadas del país, con historias profundas que han sabido capturar la atención de audiencias y críticos por igual.

Por supuesto, el Día del Cine Español no estaría completo sin los clásicos que han definido la cinematografía nacional. En este sentido, Movistar Plus+ ofrece una selección de películas icónicas como "Plácido", "El espíritu de la colmena", "Todo sobre mi madre", "El pisito", "El extraño viaje", "El día de la bestia" y "Los lunes al sol". Estas películas son fundamentales para entender la evolución del cine en España y continúan siendo referentes imprescindibles para las nuevas generaciones de cineastas. En conjunto, la programación de Movistar Plus+ para el Día del Cine Español ofrece una experiencia cinematográfica completa, que conecta el legado del cine español con su prometedor futuro. Esta celebración no solo es un homenaje a los directores y actores que han marcado historia, sino también un escaparate para las nuevas voces del cine español.