Muere la actriz Jill Jacobson ("Falcon Crest"), a los 70 años

Jill Jacobson, una de las actrices más aclamadas de la década de 1980, ha fallecido a los 70 años . Así lo anunció su amigo y agente Dan Harary, tras una larga enfermedad que finalmente acabó con su vida en el Hospital Culver West de California.

"Hermosa, enérgica y positiva hasta el final, será profundamente extrañada por numerosos familiares, amigos y sus amados perros, Benny y Kowalski", dijo Harary en el comunicado, publicado por The Hollywood Reporter . "El sentido del humor de Jill fue brillante y su entusiasmo y amor por la vida hicieron que nuestro tiempo juntos en el set fuera alegre", dijo Caryn Richman, quien fue la ex coprotagonista de Jacobson en ' The New Gidget '.

Después de graduarse de la Universidad de Texas en Austin, Jacobson se mudó a Los Ángeles, donde comenzó su carrera como actriz con el papel principal en “Nurse Sherri”. Luego protagonizó “Star Trek: The Next Generation”, “Star Trek: Deep Space Nine”, “Days of Our Lives”, “Hung”, “Newhart”, “Castle”, “Quantum Leap”, “Arliss”, “Murphy Brown” y “¿Quién manda a quién?”. Sus participaciones más conocidas fueron 22 episodios de “Falcon Crest” y ocho episodios de “The New Gidget”.

Sus créditos cinematográficos incluyen “Splash” de Ron Howard, “Bad Georgia Road”, “Forbidden Love” y “Baby Sister”.