La última noche con Matthew Perry

Una de las más grandes pérdidas del año en el mundo de la televisión, sin duda, ha sido la de Matthew Perry, el inolvidable Chandler Bing que, junto a los demás personajes de “Friends”, nos arrancó tantas carcajadas durante las diez temporadas que duró la icónica serie de la NBC. Es imposible pensar ahora en esta divertidísima producción sin sentir una profunda nostalgia, pues la muerte del querido actor norteamericano ha marcado profundamente a su gigantesco ejército de seguidores y, cómo no, a sus compañeros de reparto, quienes han coincidido completamente en recordar su brillante e infinito sentido del humor, ese que lo llevaba a provocar al menos una sonrisa en alguna persona al día para sentir que su vida tenía sentido. No cabe duda de que ese espíritu sarcástico, mordaz y bromista fue un aporte personal de Matthew a Chandler y fue lo que le hizo brillar y conquistar el corazón de sus seguidores. No en vano, durante las dos semanas después de su fallecimiento, el pasado 28 de octubre, es Estados Unidos se reprodujeron más de 860 millones de minutos de “Friends” en las plataformas de streaming.

Por eso ahora, aquel especial que hace dos años reagrupó a los seis protagonistas como homenaje a esa década maravillosa de risas y entretenimiento, en la que todos fuimos un “colega” más, se ha convertido en el último recuerdo grabado de todos juntos (era también la primera vez que se reunían tras el final de la serie). Un documento que aquellos que crecimos con la serie sabemos apreciar, no sólo por la época que marcó este hito en la televisión, sino por el maravilloso hecho de ver a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry revivir los mejores momentos de sus personajes en la serie y por las nuevas, emotivas y graciosísimas situaciones que se crearon entre ellos en su reencuentro y con los sorprendentes invitados que visitaron el plató 24, también conocido como "el plató de Friends".

Por allí, con James Corden, quien guía la conversación de los protagonistas y facilita el viaje por los lugares más icónicos de la serie, pasaron antiguos compañeros de reparto como Tom Selleck (Richard), James Michael Tyler (Gunther), Elliott Gould (Jack Geller), Larry Hankin (Sr. Heckles), Thomas Lennon (Randall, el gemelo de manos de Joey), Christina Pickles (Judy Geller), Maggie Wheeler (Janice) y Reese Witherspoon (Jill Green) y estrellas invitadas como David Beckham, Kit Harrington, Justin Bieber, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Kit Harrington, el grupo BTS y Lady Gaga.

Además, se incluyen entrevistas con los productores ejecutivos Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, quienes rememoran los orígenes de la serie y el proceso de casting que reunió a este elenco inolvidable.

El especial también lleva a los actores a los antiguos escenarios de la serie, incluyendo los famosos apartamentos, la cafetería “Central Perk” y la inolvidable fuente de agua de los créditos iniciales, lugares en donde realizaron lecturas de mesa, recrearon momentos clásicos de episodios antiguos y compartieron imágenes detrás de cámaras, brindando a los fanáticos una experiencia nostálgica y realmente emocionante.

"Friends: The Reunion" se estrenó el 27 de mayo de 2021 en HBO Max, pero ahora los espectadores de Warner TVmat tienen la oportunidad de revivir este momento histórico de la televisión este 6 de diciembre, cuando a partir de las 22:00 horas se emita en el canal temático. Pero no sólo, porque después del especial, a partir de las 23:55, los espectadores podrán disfrutar de un maratón de los mejores capítulos de “Friends”. Estos episodios fueron seleccionados por los propios protagonistas y son aquellos que recuerdan con más cariño, creando así una experiencia completa y única para los fanáticos de la serie. La noche promete ser un viaje nostálgico y emocional para todos aquellos que han seguido de cerca las vidas de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe a lo largo de los años.

Los diez episodios seleccionados por los protagonistas para la maratón son estos:

T2 E06 - El del bebé en el autobús

T2 E07 - El de cuando Ross se entera

T3 E02 - El de cuando nadie está listo

T3 E15 - El de cuando Ross y Rachel se toman un descanso

T4 E01 - El de la medusa

T4 E12 - El de los embriones

T4 E24 - El de la boda de Ross (parte 2)

T5 E11 - El de todas las promesas

T5 E16 - El del policía

T10 E17 - El último