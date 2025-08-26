Netflix ficha a Matthew McConaughey para la nueva serie del creador de 'True Detective'

Netflix ha ganado la partida en Hollywood y se ha quedado con uno de los proyectos más codiciados del momento. La plataforma prepara una serie ideada por Nic Pizzolatto, creador de 'True Detective', que tendrá como protagonista a Matthew McConaughey.

El proyecto, todavía sin título oficial, ya es conocido en la industria como 'The Brothers Project'. El motivo es sencillo: McConaughey compartirá pantalla con Cole Hauser, actor de 'Yellowstone', y juntos interpretarán a dos hermanos. No hay pistas sobre el género ni la trama, aunque la implicación de Skydance Sports hace pensar en un trasfondo relacionado con el deporte.

La reunión no es casualidad. McConaughey y Hauser coincidieron por primera vez en los 90 en la película 'Dazed and Confused', y sus nombres también sonaron en distintos momentos ligados al universo 'Yellowstone'. Ahora se reencuentran en un proyecto que promete mezclar talento, carisma y un punto de nostalgia.

El fichaje también supone un giro para Pizzolatto, que se había distanciado de HBO tras criticar públicamente la cuarta temporada de 'True Detective'. Su salto a Netflix refuerza la idea de que la plataforma quiere seguir apostando fuerte por el drama de autor con estrellas de primer nivel.

Aunque todavía no hay fecha de rodaje ni estreno, la combinación de Pizzolatto, McConaughey y Hauser ya ha despertado grandes expectativas. Netflix, de momento, guarda silencio, pero todo apunta a que será una de sus grandes apuestas de los próximos años.