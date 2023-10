Netflix publica un tráiler histórico de la última temporada de 'The Crown': "Va a ser lo más grande que hayamos visto"

La sexta y última temporada de la serie 'The Crown', como ya se informó en su día, será emitida por Netflix en dos partes: los primeros seis episodios estarán disponibles desde el 16 de noviembre, y los cuatro restantes, a partir del 14 de diciembre.

Ahora, la popular plataforma ha publicado a través de sus redes sociales un histórico tráiler centrado en la figura de Diana de Gales. Cabe recordar que esta entrega de la aclamada ficción transcurre entre los años 90 hasta comienzos de los 2000.

En el avance facilitado por Netflix, se puede ver a Lady Di como el objetivo vulnerable de la prensa y, a su vez, como una auténtica heroína de masas ante el pueblo británico: "Diana les dio lo que necesitaban".

Sola, al borde de un trampolín (¿puede haber algo más metafórico?), Diana, interpretada por Elizabeth Debicki, reflexiona: "No sé cómo he acabado así. Siempre ocupada. Tanto que me he ido descuidando. Así me he pasado toda la vida".

En dicho tráiler se insinúa su romance con Dodi Al-Fayed y el escándalo que esto supone para la Familia Real Británica, especialmente para la Reina Isabel II (encarnada por Imelda Staunton): "Me temo, Majestad, que la vida privada de la Princesa va a seguir generando interés", le comenta un consejero real con las portadas de la prensa ante sus ojos.

Posteriormente viene el acoso de los paparazis y el fatídico accidente de coche en aquel puente parisino en 1997. Tras el prematuro fallecimiento de Lady Dy, Carlos III, a la sazón Príncipe de Gales, le pide a su madre, la Reina de Inglaterra, que de un paso adelante: "Quieren que seas la madre de la nación".