Pedro Alonso deja de lado a "Berlín" y Netflix para desembarcar en Amazon Prime Video

Pedro Alonso se toma un descanso de "Berlín" en Netflix para embarcarse en una nueva aventura internacional en México con Prime Video. El actor español se enfrentará a la estrella mexicana Eugenio Derbez en "El juicio", una serie dramática producida por Amazon MGM Studios, junto a 3Pas Studios, Visceral y Reclaim Entertainment.

Producto mexicano con sabor español

La serie, basada en un crimen real ocurrido en México, también contará con la participación de Karla Gaytán ("El amor invencible") e Iker Sánchez Solano ("Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades"). La trama sigue a una joven y su padre que luchan por justicia tras un abuso sexual, enfrentándose a un sistema judicial fallido y al padre del agresor, un hombre poderoso decidido a proteger a su hijo.

En cuanto al equipo técnico, "El juicio" cuenta con la experiencia del showrunner Daniel Krauze y la dirección de los mexicanos Roberto Sneider ("Me estás matando, Susana") y Jorge Michel Grau ("Somos lo que hay"), junto a la española Belén Macías ("Madres, amor y Vida"). El rodaje se llevará a cabo en Puebla y Ciudad de México.

Contento con este nuevo proyecto

Pedro Alonso expresó su entusiasmo por el proyecto: “Tras mis últimos dos años y medio, exigentes pero estimulantes, había decidido no rodar nada como actor este 2024… hasta que me llegó el guion de El Juicio”. Sobre la serie, añadió: “No es fácil abordar una historia sobre un tema tan delicado sin caer en la tentación de simplificarlo. Esta historia no solo trata de buscar justicia, sino de algo estructural y sistémico. Estoy convencido de que la serie generará una discusión necesaria. Estoy feliz de haberme subido a este barco capitaneado por Eugenio Derbez, a quien aprecio y respeto”, espetó finalmente el actor español.