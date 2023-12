¿Qué ocurre cuando una mujer con poder no sigue las reglas?

Helena Bonham Carter , nominada al Oscar y ganadora del premio BAFTA por su notable trabajo en "El discurso del rey" y "The Crown", protagoniza la emotiva y divertida miniserie "Nolly", una conmovedora representación de un icono olvidado de la televisión británica, Noele Gordon. La serie ha sido creada, escrita y producida por el multipremiado Russell T. Davies, conocido por su trabajo en "Queer as Folk", "Years and Years" e "It’s a Sin". Dirigida por el ganador del Emmy Peter Hoar ("The Last of Us"), la miniserie será estrenada por Cosmo este martes 19 de diciembre a las 22.00 horas.

La serie explora la ascensión y caída de Noele Gordon (interpretada por Helena Bonham Carter), pionera de la programación matutina y figura central durante casi dos décadas en una de las telenovelas más longevas y exitosas de Reino Unido, "Crossroads". Situada en 1981, la miniserie narra el abrupto despido de la actriz de 62 años de la exitosa serie, sin previo aviso ni explicación. A pesar de estar en la cima del éxito y tener más de 18 millones de espectadores diarios, Noele fue despedida de su hogar televisivo sin razón aparente. Con el apoyo de sus colegas de reparto, Noele se embarca en un viaje hacia lo desconocido para descubrir quién es y, lo más importante, por qué la apartaron de la televisión.

"Nolly" es una audaz exploración de cómo la élite dirigente se vuelve en contra de las mujeres que se niegan a seguir las reglas del juego, aquellas que no pueden entender y las que temen. Entre la comedia y el drama, la miniserie ofrece un emocionante recorrido a través de los años tumultuosos de Noele Gordon, presentando un retrato agudo, afectuoso y desgarrador de un icono olvidado y una carta de amor a una leyenda televisiva y al extravagante culebrón que protagonizó.

Russell T. Davies, el creador de la serie, tiene una conexión personal con la historia: "Uno de mis primeros trabajos en televisión fue un guion de prueba para 'Crossroads'. He querido escribir la historia de lo que pasó entre bambalinas durante 40 años. ¡Por fin, se puede decir la verdad!", expresó.

"Nolly" aborda la misoginia y el edadismo en una dramedia que desentraña lo que sucede detrás de las cámaras de la televisión. La serie marca el primer proyecto de Quay Street Productions, una productora asociada a ITV dirigida por Nicola Shindler, colaboradora de Russell T. Davies desde hace más de 20 años y productora de la mayoría de sus series de televisión.

Helena Bonham Carter comentó sobre su papel en la serie: "Noele Gordon era una mujer fascinante, compleja, brillante y valiente, y yo no sabía nada de esto antes de leer el guion de Russell T. Davies. 'Nolly' tenía tanta seguridad y, sobre todo, no pedía perdón. Si hubiera sido un hombre no la habrían tratado así. Y lo que es extraordinario es que todo el mundo la olvidó. Era una dínamo, ¿por qué deshacerse de la dínamo? Yo creo que es porque se sintieron amenazados por ella".

El reparto de "Nolly" también incluye a Augustus Prew, Mark Gatiss, Con O'Neill, Tim Wallers, Richard Lintern, Antonia Bernath, Clare Foster, Chloe Harris, Lloyd Griffith y Bethany Antonia.