Qué tendrá la "Griselda" de Sofía Vergara para servir la polémica aún antes del estreno

A bombo y platillo anuncia Netflix el estreno de "Griselda". Primero fue la propia Sofía Vergara quien se paseó por España con premiere incluida y su no poco comentado paso por "El Hormiguero". Personalidad no le falta a la actriz colombiana. El tema ya tiene un gancho que ha dado buenos registros de audiencias a otras series: el narcotráfico, con personajes que se han popularizado tanto en nuestro país como Pablo Escobar y series de tanto calado como lo han sido "Narcos".

Más Noticias El Hormiguero Pablo Motos sufre un vahído en directo y tiene que ausentarse

La polémica ahora ha venido de la mano de la familia de la propia protagonista de la serie, Griselda Blanco, cuyo hijo, de nombre no poco peculiar ni cinematográfico, Michael Corleone, hacía unas declaraciones al respecto al medio colombiano W Radio: «Yo trabajo en la industria, he tenido uno de los programas más vistos en VH1 los últimos cinco años. He prestado mi consulta técnica para documentales que hablan sobre el narcotráfico. Me pregunto si de verdad Sofia quería hacer el papel completo y el papel bien hecho por qué no se acercó a la familia o por qué no se pusieron en contacto conmigo», relata Michael.

Es por eso, y tal como avanzó TZM, que la familia habría denunciado a la plataforma con la idea de detener el inminente estreno, que está previsto para este jueves 25 de enero.

De qué va "Griselda"

Griselda se inspira en la vida de la astuta y ambiciosa colombiana Griselda Blanco, creadora de uno de los cárteles más rentables de la historia. En el Miami de los años 70-80, la letal mezcla de insospechado salvajismo y encanto de Blanco la ayudó a navegar con pericia entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como ‘la Madrina’.

Protagonizada y producida por Sofía Vergara, la miniserie dramática Griselda está creada por Eric Newman (Narcos y Narcos: México), quien desarrolla el proyecto junto al director de Narcos, Andrés Baiz, director de los seis episodios. La serie está co-creada por Doug Miro, Ingrid Escajeda & Carlo Bernard y cuenta con Newman, Miro, Escajeda y Bernard, junto a Vergara y Luis Balaguer con LatinWorld Entertainment, como productores ejecutivos. Además de Vergara, la serie está protagonizada por Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martinez, Vanessa Ferlito y, haciendo su debut en la pantalla, Carolina Giraldo (a.k.a Karol G).

Además, el reparto de la serie incluye otras colaboraciones especiales entre los que se encuentran Alberto Ammann y Ernesto Alterio.