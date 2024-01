Pablo Motos sufre un vahído en directo y tiene que ausentarse

Pablo Motos comenzaba semana con la visita del actor Miguel Bernadeau, de apellido francés e hijo de la también actriz Ana Duato, que ya él mismo decía que casi nadie pronunciaba bien su apellido. Iba a presentar al programa "El Hormiguero" de Antena 3 el estreno de "El Zorro", que llega el próximo 25 de enero a Amazon Prime Video y para la que se ha tenido que preparar a conciencia, además de "pasar siete casting".

La entrevista comenzó bien. Todo en orden y concierto, con un prólogo breve, como nos tienen acostumbrados para irse a publicidad.

Así fue el regreso de publicidad Atresmedia

Fue a la vuelta cuando Pablo Motos no se encontraba en su sitio, el invitado miró a su izquierda y el de Requena volvió a su asiento sin chaqueta, visiblemente acalorado, y explicaba que le había dado un golpe de calor o una bajada de azúcar, un algo... "Estoy, estoy, ya estoy de vuelta. Me ha dado un golpe de calor, pero ya estoy bien", le explicaba al invitado. "Me ha dado una bajada de azúcar o algo así". Mientras le hacían llegar la conocida taza del programa para ayudar a que repusiera: "Me habéis puesto Coca-Cola", apuntaba después con un "Perdón" sabiendo que no puede decir nombres de marcas comerciales.

Tirando de profesionalidad avanzó en la entrevista, aunque, a decir verdad, no se le veía del todo repuesto.