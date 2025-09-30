Runtime rescata 'Rebelde' y le dedica un canal para revivir la serie que marcó a una generación

"Y soy rebelde, cuando no sigo a los demás...". La inolvidable canción de cabecera de la telenovela 'Rebelde' volverá a sonar más de una década después en Runtime, que a partir de este miércoles 1 de octubre incorporará un nuevo canal dedicado íntegramente a la serie juvenil mexicana producida por Televisa, que actualmente no está presente en ningún otro servicio de streaming.

En una primera fase, el canal Rebelde estará disponible en la web y la app de Runtime en España, así como en todos los televisores y dispositivos de operadores asociados. Con esta iniciativa y siguiendo la estela de su último canal temático, Águila Roja, la plataforma refuerza su apuesta por recuperar contenidos que, por diversos motivos, han hecho historia.

Más que una serie, 'Rebelde' representó una revolución narrativa: ambientada en el prestigioso internado Elite Way School, relataba las relaciones, conflictos y aspiraciones de adolescentes, fusionando drama, romance y música de una forma inédita. Su formato, una telenovela juvenil estructurada en dos temporadas de 440 capítulos, marcó un punto de inflexión dentro del género

La historia comienza en un campamento de verano previo al ciclo escolar, donde seis estudiantes muy distintos como Mía (Anahí), Roberta (Dulce María), Miguel (Alfonso Herrera), Diego (Christopher von Uckermann), Lupita (Maite Perroni) y Giovanni (Christian Chávez) forjan una amistad a pesar de sus diferencias, descubriendo un lazo común que los une por encima de prejuicios: la música. Juntos se enfrentarán a problemas típicos de la juventud como los miedos sobre el futuro, la presión social y la rebeldía ante las normas.

Un rasgo distintivo de la serie fue su traspaso al mundo musical: los protagonistas formaron el grupo RBD, que alcanzó éxito internacional. Entre sus logros, figuran cerca de 15 millones de discos vendidos, ocho Premios Billboard Latinos, seis álbumes de estudio, tres discos en directo y varios recopilatorios, que incluyó una gira por España. En esencia, 'Rebelde' combina drama adolescente, romance, intriga escolar y música pop para retratar el universo juvenil de manera entretenida, pero tocando asuntos relevantes para su público joven.