Ya sabemos cómo acaba Max (Sadie Sink) en la última temporada de "Stranger Things"

Desde que en el 1 de julio de 2022 se estrenara la segunda parte de la cuarta temporada de "Stranger Things" nos asaltan más dudas que certezas. No sabemos la fecha del estreno de la quinta y última entrega, sí la del comienzo del rodaje, y por supuesto desconocemos el futuro de muchos de los protagonistas, ya que los hermanos Duffer sueltan los datos con cuentagotas. Sin embargo ahora hemos podido saber al menos cuál es el futuro de una de las protagonistas más queridas y peor paradas de la serie: Max.

Recordemos que al final de la cuarta temporada la lucha contra el mal dejaba exhaustos a nuestros protagonistas, incluso con la pérdida de algún querido personaje y con la escena de Max flotando en el cementerio, que casi causa más de un infarto. Con los pocos datos que hay sobre la quinta entrega, más allá de el 'teaser' o lo mostrado del guion, que revela una escena bañada en oscuridad, en la que mientras el viento frío hace crujir los árboles, la voz de un niño tararea una canción que le es familiar a la audiencia.

Ahora, y gracias a un tuit de Netflix ya podemos respirar tranquilos. Mientras continúa el rodaje de la quinta y última temporada la plataforma ha compartido una nueva foto detrás de escena con dos de los personajes que regresan del programa, Max (Sadie Sink) y Lucas (Caleb McLaughlin). Al final Max sale ilesa de su encuentro con Vecna gracias a sus amigos y la música de Kate Bush, pero en un segundo cruce no sale tan bien parada y las secuelas la dejaron ciega y en coma con un hilo de vida. Aunque la foto que podemos ver muestra a la actriz Sadie Sink con los ojos abiertos y sonriendo falta averiguar si es fruto del guión o un momento de relax con sus compañeros en el set de rodaje.

Para averiguar algo más en un panel en Mega Con Orlando, a Gaten Matarazzo (Dustin Henderson) se le preguntó qué cambios, si los hubiera, haría en el programa. “Puede parecer un desastre, pero deberíamos matar a más personas”, respondió Matarazzo. “Este espectáculo sería mucho mejor si hubiera mucho más en juego, como si en cualquier momento cualquiera de estos niños pudiera patearlo. Siento que todos estamos demasiado seguros”. Incluso en 2022, Maya Hawke (Robin Buckley) dijo algo similar en relación con la posibilidad de que su propio personaje recibiera una despedida noble en la próxima quinta y última temporada: "Me encantaría morir y tener mi momento de héroe", le dijo a "Rolling Stone" y matizó: “Me encantaría morir con honor, como lo haría cualquier actor. Pero me encanta la forma en que los hermanos Duffer aman a sus actores. La razón por la que escriben tan bellamente para mí y para todos los demás es porque se enamoran de sus actores y sus personajes, y no quieren matarlos. Creo que es una cualidad hermosa que tienen y no desearía que desapareciera”.