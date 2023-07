Sale a la luz la fecha de estreno de 'The Continental', la serie basada en la precuela de 'John Wick'

En 2014 llegaba a las salas cinematográficas una película, protagonizada por Keanu Reeves, bajo el nombre de ‘John Wick’. Nueve años después de aquel estreno, y con tres películas más a sus espaldas, la ficción, que narra la vida de un ex asesino retirado que vuelve a su trabajo en busca de venganza, se ha convertido en una franquicia y prueba de ello es el spin off que Amazon Prime Vídeo trae bajo el título ‘The Continental’.

A diferencia de las películas, esta serie se centrará en los años 70 en Nueva York. Allí se seguirán los pasos de un joven Winston Sctott, en las películas este papel es interpretado por Ian McShane mientras que en la serie será Colin Woodell quien lo interprete, que llega a Manhattan descubriendo un submundo criminal a nivel internacional. Su serenidad y su gran astucia le ayudarán para hacerse con el control del lugar que da nombre a la serie.

En el evento Comic-Con celebrado en San Dieg, Peacock informó que ‘The Continental’ solo contará con tres episodios los cuales llegarán a Prime Vídeo el 22 de septiembre, el 29 del mismo mes y el último se emitirá el 6 de octubre. Cabe recordar que este es el primer spin-off de la franquicia de John Wick a esperas de la película ‘Ballerina’, protagonizada por Ana de Armas, que se espera que llegue a las salas de cine en junio de 2024.

Fotograma 'The Continetal' Peacock

Además de contar con Colin Woodell en el papel protagonista, esta nueva y breve ficción tendrá entre su reparto a Mel Gibson, Ayomide Adegun, Nhung Kate, Mishel Prada, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Hubert Point-Du Jour y Ben Robson.