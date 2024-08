SkyShowtime pone fecha de estreno a "Klitschko: más que un combate"

SkyShowtime ha anunciado la fecha de estreno y ha lanzado el tráiler oficial de su próximo documental, "Klitschko: Más que un combate" (Klitschko: More Than a Fight), que se estrenará el 6 de octubre de 2024. Dirigido por el aclamado cineasta Kevin Macdonald, ganador de un Óscar, el documental ofrece una visión profunda y emotiva de las vidas de los legendarios hermanos Klitschko, Vitali y Wladimir, quienes no solo dominaron el mundo del boxeo durante más de una década, sino que también se han convertido en figuras clave en la historia reciente de Ucrania.

"Klitschko: Más que un combate" no es solo un relato sobre las hazañas deportivas de estos excampeones mundiales de los pesos pesados, sino también un examen de su evolución más allá del ring. Vitali Klitschko, actualmente alcalde de Kiev, ha jugado un papel crucial en la defensa de la capital ucraniana durante la invasión rusa en 2022. El documental sigue su viaje desde los cuadriláteros hasta la política, destacando su liderazgo durante uno de los periodos más turbulentos en la historia moderna de Ucrania.

El director Kevin Macdonald, conocido por su trabajo en "Un día en septiembre" y "Tocando el vacío", expresó su motivación detrás del proyecto: "Como mucha gente en todo el mundo, me sentí conmocionado e indignado por la agresión, asesinato y destrucción gratuita causada por la invasión rusa en Ucrania. Quería ayudar de alguna manera, y hacer un documental es la única forma que tengo a mi alcance". A través de este proyecto, Macdonald busca mostrar al mundo la valentía y resistencia de los Klitschko, enfrentándose a desafíos tanto en el deporte como en la política.

La serie combina material de archivo personal exclusivo con imágenes actuales grabadas en Ucrania, Estados Unidos y Alemania por el galardonado director de fotografía Edgar Dubrovskiy. Esta mezcla permite a los espectadores explorar la vida de los hermanos Klitschko desde su infancia en la Unión Soviética hasta su ascenso en el mundo del boxeo y su lucha por la libertad y la democracia en su país natal.

Por otra parte, Wladimir Klitschko ha utilizado su fama y popularidad internacional para movilizar apoyo y recaudar fondos en defensa de Ucrania, mostrando cómo el deporte puede trascender para convertirse en una plataforma de cambio y solidaridad. Sin embargo, es Vitali quien se destaca como el núcleo de esta historia, con su transformación de ídolo deportivo a líder político, enfrentándose a desafíos que van más allá del ring.

"Klitschko: Más que un combate" es una producción de Docsville Studios y Sky Studios, con un equipo de productores ejecutivos de renombre que incluyen a Poppy Dixon y Hayley Reynolds de Sky, y Vesna Cudic de Sky Studios. Sin duda alguna, este documental buscará ser una inspiradora exploración de la valentía y la resistencia en tiempos de adversidad, destacando el impacto global de los hermanos Klitschko tanto dentro como fuera del ring.