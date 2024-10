SkyShowtime desvela el esperado tráiler de "The Agency"

Ha tardado, pero ya está aquí. SkyShowtimeha revelado el tráiler oficial de "The Agency" ("La Agencia"), un thriller político y de espionaje protagonizado por un elenco de renombre encabezado por Michael Fassbender, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Richard Gere. La serie, que se perfila como una de las grandes apuestas de la plataforma, estará disponible en exclusiva en todos los catálogos de SkyShowtime, aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno.

"The Agency" ("La Agencia") se presenta como una adaptación de la aclamada serie francesa "Le Bureau des Légendes" (conocida en España como "Oficina de Infiltrados"), que exploraba la vida de los agentes encubiertos en el principal cuerpo de seguridad exterior de Francia. En esta nueva versión, Fassbender interpreta a Martian, un agente de la CIA que se ve forzado a regresar a su vida oficial en Londres, enfrentándose a su pasado y a los dilemas emocionales y profesionales que surgen cuando reaparece un antiguo amor. La trama promete combinar romance y suspenso, situando a Martian en un conflicto que pone en riesgo tanto su carrera como su verdadera identidad.

Michael Fassbender en una escena de "The Agency" SkyShowtime

La producción de "The Agency" está en marcha en Londres bajo la supervisión de Showtime Studios, en colaboración con 101 Studios. Entre sus productores ejecutivos se encuentran nombres reconocidos en Hollywood como George Clooney y Grant Heslov, a través de Smokehouse Pictures. Además, el director Joe Wright, responsable de los dos primeros episodios, y los guionistas Jez y John-Henry Butterworth, aportan su talento a la serie. SkyShowtime ha reunido también a una lista de productores ejecutivos de alto perfil que incluye a Keith Cox y Nina L. Diaz (Showtime/MTV Entertainment Studios) y Michael Fassbender, quien además de protagonizar, es parte del equipo de producción.

Por otra parte, el reparto de "The Agency" ("La Agencia") incluye a Jeffrey Wright y Jodie Turner-Smith, quienes interpretarán papeles importantes en el entramado de espionaje e intriga política de la serie, junto a actores como Katherine Waterston, John Magaro, Richard Gere y Hugh Bonneville, estrella invitada conocida por "Downton Abbey". Esta destacada alineación de actores contribuirá a dar vida a personajes complejos y multifacéticos en un universo donde la lealtad, el poder y la traición se entrelazan.

El estreno de "The Agency" marcará un hito en la expansión de SkyShowtime como plataforma de contenido original y en su apuesta por atraer a audiencias globales con producciones de alta calidad. La serie no solo promete acción y misterio, sino también un enfoque en los desafíos personales y éticos que enfrentan quienes dedican sus vidas al espionaje. Para los fanáticos de la serie original francesa y para los nuevos espectadores, "The Agency" se perfila como un drama sofisticado que indaga en el oscuro mundo de la inteligencia internacional.