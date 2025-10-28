'Solo asesinatos en el edificio' cruza el charco y aterriza en Londres para la temporada 6

Si combinas True Crime, podcast y un casting de altura liderado por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez, consigue un cóctel muy sabroso y exitoso. La comedia 'Solo asesinatos en el edificio' cruza el charco y aterriza en Londres de cara a la temporada número 6, dejando atrás los rascacielos de Nueva York como escenario de las aventuras de tus investigadores y podcasters favoritos para dar paso a las nubladas calles de Oxford Street, Regent Street y Bond Street. Según el medio especializado estadounidense Deadline, la ficción de Disney+ hará las maletas, trasladando el centro de la acción a la capital del Reino Unido.

La quinta temporada ha llegado hoy a su fin tras ocho emocionantes episodios y, en sus minutos finales (¡alerta de spoilers!), una nueva muerte (esta vez fuera del edificio Arconia) nos traslada directamente al Reino Unido. Todo apunta a que nuestro trío protagonista cruzará el charco para resolver este nuevo misterio en la sexta temporada de 'Solo asesinatos en el edificio', que tendrá lugar en Londres.

Las series de misterio y asesinatos estadounidenses cruzan el charco

Deadline también avanzó hace unas semanas de la nueva localización del éxito de HBO MAX, 'The White Lotus', que llegará a Francia para su cuarta temporada. Aunque la cadena no ha dado declaraciones oficiales, todo apunta a que la Riviera francesa podría convertirse en el nuevo escenario de la exitosa serie. El nombre que más suena es el icónico Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, un lujoso Four Seasons situado en la península de Cap-Ferrat, célebre por su cercanía con Cannes y por haber sido punto de encuentro de estrellas de Hollywood.