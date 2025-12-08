Virginia Curiá: "La empatía ha de trabajarse por las familias y las escuelas"

Cosmo ha estrenado 'El Mismo', un cortometraje punzante para concienciar a la sociedad sobre la violencia de género y el suicidio, dirigido por Virginia Curiá con la producción ejecutiva de Tomás Conde. Ambos son los directores de Algarabía Animación, un estudio de animación gallego con más de 30 años de trayectoria cuya especialización es la animación stop-motion, técnica que utilizan magistralmente en la película disponible bajo demanda y con la que esperan hacer reflexionar sobre las consecuencias de hacer daño al prójimo.

¿Cómo surge la idea de realizar un cortometraje sobre la violencia hacia las mujeres?

Virginia: La iniciativa es del canal Cosmo. Tienen un programa de acción social en el que todos los años realizan un cortometraje orientado a la lucha contra la violencia de género. Les propusimos la idea, dijeron que sí y empezamos a hacerlo.

¿Qué mensaje se quiere transmitir con 'El Mismo'?

Virginia: La idea es abrir un diálogo sobre ciertas acciones que pueden traer problemas muy serios como es el compartir imágenes íntimas sin consentimiento. Muchas veces pueden llegar a suicidio o intento de suicidio, que es el tema que toca el cortometraje.

Los protagonistas son dos jóvenes que de adolescentes han tenido una relación sentimental. ¿A qué parte de la sociedad se dirige especialmente?

Tomás: Es un cortometraje familiar, pero orientado al mundo de la adolescencia. Principalmente, el diálogo debería surgir en esta etapa de la vida, en darse cuenta de que tienes personas delante, de que el respeto es muy importante, que compartir cosas no quiere decir invadir la intimidad. Todos estos recursos digitales que tenemos hay que usarlos correctamente y el diálogo surge de ahí y del seno de las familias. Todos tenemos adolescentes cerca en nuestra familias y no nos gustaría que sufran lo que sufre la protagonista, ni que un miembro de nuestra familia provocase ese dolor.

Ese respeto se traduce en empatía, de la que carece el personaje masculino. Quizás de haberse puesto en el lugar de su expareja, no habría llegado a enviar esa foto íntima a sus amigos. ¿Qué importancia cobra la empatía en la sociedad actual? ¿Podría ser la solución a este tipo de problemas?

Virginia: Completamente. La empatía, según algunos estudios, ocupa en el cerebro el mismo espacio que ocupa la violencia. Cuando ese espacio está ocupado más por la empatía, es más difícil que exista la violencia. Precisamente, los psicópatas el problema que tienen es que no sienten ninguna empatía por el resto de las personas y por eso son capaces de hacer lo que hacen. La empatía ha de trabajarse por las familias y las escuelas desde que los niños son muy chiquititos. Si a ti no te gustaría que te hiciesen una cosa, tampoco se la hagas tu a otra persona, eso es fundamental. De hecho, las personas que tienen más empatía también son más felices porque son capaces de entender a los demás y de ponerse en el lugar de los demás.

La técnica stop-motion consiste en ir fotografiando y manipulando físicamente los objetos en cada fotograma. ¿Cuánto tiempo ha requerido este proyecto?

Virginia: La producción empezó sobre mayo y en junio estábamos trabajando con diseño de decorado, de personajes y ya empezamos con construcción de personajes. Empezamos el rodaje el 22 de julio y estuvimos rodando hasta el 10 de septiembre. Al final han sido tres meses y medio de rodaje.

Tomás: A una media de unos siete segundos diarios.

Aunque se haya trabajado con figuras de plastilina, los parpadeos de las farolas o el derramamiento de la sangre llaman la atención. ¿Cómo se han realizado estos efectos?

Virginia: La luz es prácticamente toda física, son focos en el escenario colocados para iluminar, todo con luz led. Hemos utilizado focos muy pequeñitos que pueden entrar en escena, que se ven en el propio plano como una lámpara de noche que tienen los personajes cuando son jóvenes. En algún caso concreto, hay luces que están creadas en composición, nos resultaba más cómodo y quedaba mejor hacerlo en postproducción.

Tomás: Después tenemos las gotas de agua o el agua del lavabo. Eso lo hacemos con gel secador, con resinas, con colorantes.

Virginia: El plano en el que la sangre fluye en el agua en el lavabo es con colorante. Nos dio bastante trabajo porque no fluía como tenía que fluir. Tenía que ir avanzando y teníamos que ir haciendo fotograma a fotograma y, en vez de fluir hacia delante, se hundía hacia abajo y no funcionaba. Tuvimos que repetirlo varias veces hasta que conseguimos dar con la técnica.

Quería nombrar a tres personas muy importantes en la producción del cortometraje que son Laura Blanco en la construcción de los decorados que ha hecho un trabajo impresionante. David Saborido que es el otro animador que ha animado conmigo y Gastón Rodríguez que es el compositor musical.