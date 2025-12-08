Satín Greco se convierte en la nueva ganadora de 'Drag Race España': "Este programa te hace creer en ti misma"

La quinta edición de 'Drag Race España' cerró anoche su temporada más celebrada coronando a Satín Greco como la nueva superestrella drag del país. Tras diez semanas de desafíos de costura, interpretación, canto y comedia, la final (ya disponible en atresplayer) reunió a las cuatro aspirantes al título en un episodio que mezcló emoción, humor y espectáculo.

Así fue la final de 'Drag Race España'

Las finalistas vivieron una divertida noche de pijamas junto a Supremme de Luxe, estrenaron el videoclip de su tema original 'BYPASS' y se enfrentaron a una última batalla de lipsync bajo la categoría "mi mejor look drag", un desfile que puso a prueba su talento y presencia escénica. Aunque Laca Udilla, Margarita Kalifata, Nix y Satín Greco entraron en la carrera final, solo Margarita y Satín llegaron al veredicto definitivo del jurado formado por Ana Locking, Javier Ambrossi y Javier Calvo, con Supremme como maestra de ceremonias. Finalmente, la corona y los 50.000 euros (el mayor premio del formato en España) recayeron en la andaluza, que afirmó que "'Drag Race España' lo es todo. Te hace creer en ti misma como artista y como persona". Visiblemente emocionada, dedicó su triunfo "al jurado…, a Margarita, porque esta final es de las dos, y a todas mis hijas, las de aquí y las de fuera". También tuvo palabras para su entorno personal: "No tendré vida suficiente para estar agradecida… sois mi familia".

Con esta victoria, la autodenominada "madre" de la temporada (inspirada en el arte español y las grandes folclóricas) cierra una edición histórica que ya es la mejor valorada por los fans, mientras atresplayer anuncia la producción de 'Drag Race España 6' y la segunda temporada de 'All Stars', reforzando el imparable crecimiento de una franquicia que sigue brillando dentro y fuera de España.