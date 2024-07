A menos de 300 metros de la Puerta del Sol, en uno de los salones del prestigioso Hotel The Madrid Edition, la ganadora del premio Emmy, Carrie Preston, nos atiende para hablarnos de «Elsbeth», su último protagónico que se encuentra completo y en exclusiva en Movistar Plus+.

P:Primera pregunta obligatoria, ¿es la primera vez que visita España?

R:He estado una vez en Barcelona pero es mi primera vez en Madrid. Siento que tiene una energía diferente. He visitado el Museo del Padro y me ha encantado al igual que el chocolate con churros (se ríe).

«Elsbeth» tendrá una segunda temporada. ¿Cómo afrontó la llamada de los hermanos Kings cuando les propuso que volviera a interpretar a Elsbeth Tascioni pero esta vez como protagonista?

Obviamente, estaba encantada. La idea surgió hace muchos años, ya que los fans querían que mi personaje tuviera una serie propia, así que cuando me llamaron mi respuesta fue un sí. El proyecto se quedó parado y no fue hasta la pandemia en 2020 cuando retomaron el proyecto tras ver la serie «Colombo» y decidieron hacer una serie policial. Volvieron a contactar conmigo y mi respuesta siempre fue la misma.

P:El ambiente de «Elsbeth» es mucho más desenfadado que en «The Good Wife» o «The Good Fight», por lo que casa perfectamente con la alegría y extravagancia de su personaje. ¿Qué es lo que más disfruta de interpretarla?

R:Es muy divertido interpretar a un personaje. Su manera de vivir y observar la vida, sacando siempre lo mejor de cada persona. Gracias a ella, aunque ya me consideraba antes, soy una persona mucho más positiva.

P:Hemos visto a Elsbeth Tascioni durante esta primera temporada hacer multitud de actividades tan variadas, por ejemplo un pase de modelos. ¿Cómo se prepara para este tipo de escenas? ¿Lo había hecho alguna vez?

R:Es muy divertido hacer este tipo de escenas. Cuando leo el guion siempre me sorprendo porque la mayoría de las cosas que he hecho durante esta temporada no las había hecho nunca. Además del pase de modelos, recuerdo la escena de la escalada, deporte que jamás he practicado, así que no hubo ensayos, fue ponerse el arnés y ponerme a escalar. Menos mal que me gusta probar cosas nuevas.

P:Al final de la serie vemos que Elsbeth se quedará en Nueva York, ¿veremos alguna trama más legal en esta segunda temporada, sabiendo que la verdadera profesión que ejerce su personaje es la abogacía?

R:Estaba esperando a que ocurriera en esta temporada. Estaría bien ver a Elsbeth recurrir a sus décadas de experiencia para resolver un crimen en el que un abogado mata a alguién, por ejemplo. Espero que a los guionistas se les ocurra esta trama.

P:¿Y por ejemplo dirigir alguno de los 20 episodios de esta segunda temporada? Ya lo hizo en otros proyectos de los Hermanons Kings.

R:Me encanta dirigir porque creo que es un desafío pero cuando eres el personaje principal es más complicado ejercer de actriz y directora a la vez.

P:A lo largo de esta primera temporada hemos visto grandes estrellas de la televisión actuar en ella, pero me gustaría centrarme en Carra Patterson y Wendel Pierce, sus dos compañeros más habituales en la pantalla, ¿cómo es trabajar con ellos? ¿Hubo buena química desde el principio?

R:Trabajar con ellos es la guinda del pastel que es este proyecto. Son actores con muchísimo talento y además son personas muy generosas. Trabajan muchos intérpretes a lo largo de la serie, pero nosotros somos el núcleo de toda la ficción, por lo que sí, es una absoluta bendición poder trabajar con ellos.

P:Buceando en su biografía descubrí su versión más filántropa, invirtiendo grandes cantidades de dinero en la lucha contra la enfermedad del Parkinson. ¿Cuál es el motivo de este noble gesto?

R:Mi padre tenía Parkinson y acabó muriendo por complicaciones ocasionadas por su enfermedad. Además, hace muchos años, en el principio de mi carrera, tuve el placer de trabajar con Michael J. Fox en el momento en el que le diagnosticaron esta afección. Estas dos circunstancias me marcaron mucho y me han llevado a querer aportar mi granito de arena, con una ayuda económica, para que se avance en la investigación y así personas como mi padre, Michael J. Fox o cualquier otra que padezca esta enfermedad pueda vivir mejor y en futuro quizás encontrar una cura.