Sonsoles Ónega reina también en 2024

En octubre de este año se cumplirán dos desde que la periodista y presentadora Sonsoles Ónega volvió a nuestras vidas televisivas con un nuevo programa que cambiaría las tardes de los españoles. La ganadora del Premio Planeta el año pasado, y «Y ahora Sonsoles» conectaron rápidamente con los espectadores. Incluso con la existencia todavía de «Sálvame» en Telecinco, el magacín de Antena 3 arrasó en audiencias el día de su arranque y congregó a 1.484.000 espectadores, que se sentaron con Ónega y su nueva propuesta televisiva, que catapultó los datos de la franja de tarde de Antena 3 al mejor dato del año, hasta entonces, con un 16,5% de share, y arrastrando al concurso líder, «Pasapalabra», a un 26,2%.

Da igual el rival

La fórmula de directo, actualidad, debate, carisma y colaboradores de altura se estableció rápidamente y en 2023 asentó su éxito, cerrando el año líder de las tardes con un 12,4% de cuota de pantalla media. «La grandeza del magacín permite combinar todos los elementos posibles: informar de lo que ocurre en Gaza, pasar a un suceso, luego a un testimonio inédito, y tratar una crónica social», decía la periodista en una entrevista con LA RAZÓN. En este tiempo, el programa ha ido evolucionando, potenciando algunas de sus secciones con nuevos colaboradores y llevando a su plató algunas de las exclusivas de crónica social y sucesos que más ruido han generado en los últimos meses. Sonsoles Ónega siempre está enfrentándose a nuevos desafíos, así que cuando la tarde de la competencia cambió ella aplicó aquello de que el espacio que conduce con habilidad «es un reto profesional tremendo. La amplia competencia nos obliga a hacerlo mejor cada día, pensar las cosas tres veces y valorar cada temporada de forma diferente a la anterior». Y los datos avalan esta predisposición. Según las audiencias en lo que vamos de 2024, el reinado de Sonsoles Ónega y su espacio sigue reinando con liderazgo absoluto en su franja a pesar de los intentos de la competencia con diferentes formatos. Los números desvelan que «Y ahora Sonsoles» mantiene en abril un 12,4% de cuota de pantalla. Es su mejor mes de la temporada y su mejor mes desde mayo de 2023. En estos cuatro meses el magacín mantiene un 12,2% de cuota de pantalla media, con hitos como el del día del incendio de Valencia (13,9% y 1.231.000 personas), o el de este miércoles, con su tercer mejor dato de temporada con un 13,6% de cuota y 962.000 espectadores.

La franja de la tarde requiere mucho esfuerzo para conformar un programa redondo, y ni siquiera es la más «fácil» en televisión, como es el caso de «Y ahora Sonsoles». Sus cifras no tendrían el mismo calado si no tuviera de rival a Ana Rosa Quintana en franja coincidente, con su «TardeAR». Incluso con la presión extra, Ónega sabe hablarle al público y atarlos a Antena 3. En lo que va de 2024, el enfrentamiento entre ambos espacios ha propiciado 77 duelos y el programa de Antena 3 ha liderado sobre el de Telecinco en un 90% de las ocasiones. Además, «Y ahora Sonsoles» mantiene un 12,1% de cuota de pantalla en lo que va de temporada, una diferencia notablemente sustancial respecto al 10,5% del programa de Ana Rosa Quintana. «TardeAR» mantiene en 2024 un 10,8% de cuota de pantalla, lo que supone una caída de 1,4 puntos respecto al mismo periodo en 2023. «No me planteo el curso como un combate. Creo que tenemos que seguir trabajando lo mejor que sabemos. Tenemos que ser útiles y amables para nuestros espectadores» es la filosofía grabada en el trono de «Y ahora Sonsoles».