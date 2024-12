Sonsoles Ónega, víctima de una estafa con su imagen y una falsa crema

Sonsoles Ónega, reconocida periodista y presentadora de "Y ahora Sonsoles", elprograma vespertino de Antena 3, ha denunciado públicamente una estafa que utiliza su imagen y nombre de manera fraudulenta. La alerta surgió cuando comenzó a circular una fotografía de ella en una silla de ruedas, acompañada de declaraciones que jamás ha realizado, promocionando una supuesta crema milagrosa para tratar dolencias articulares.

Durante su programa de este jueves, Ónega desmintió rotundamente la autenticidad de la imagen y las afirmaciones. "Jamás he necesitado un vehículo asistido", explicó con firmeza, añadiendo que el caso ya ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional. Según detalló, la estrategia detrás de esta campaña fraudulenta incluye una falsa entrevista donde la escritora supuestamente relata cómo superó una enfermedad gracias a un doctor ficticio y su crema milagrosa.

La trama salió a la luz gracias a Rosalía, una espectadora de 83 años que casi cae en la trampa al considerar adquirir el producto para ayudar a su hija. "Me llamó la atención, pero algo no me cuadraba, así que alerté al equipo del programa", comentó Rosalía, quien sirvió como clave para que Ónega y su equipo pudieran denunciar el caso.

El fraude se completa con un anuncio en internet que apela a la urgencia, ofreciendo "unidades limitadas" del producto por 30 euros, intentando captar la atención de potenciales víctimas. Esta práctica, que mezcla la desinformación y la manipulación emocional,evidencia la importancia de verificar siempre la fuente de cualquier oferta antes de realizar una compra online.

Sonsoles Ónega concluyó su intervención advirtiendo a los espectadores sobre los peligros de este tipo de campañas engañosas y reafirmó su compromiso de luchar contra estos fraudes. "Este tipo de engaños no solo dañan a las víctimas, sino también a quienes ven su nombre involucrado injustamente", sentenció.