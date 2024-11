Sube la tensión en “Y ahora Sonsoles” entre Miguel Lago y Sonsoles Ónega

El programa "Y ahora Sonsoles" ha vivido uno de sus momentos más intensos tras conectar en directo con Sole, una vecina de Massanassa, afectada por los estragos de la reciente DANA. La mujer, visiblemente exaltada, intervino junto a la reportera Cristina Rusiñol desde su localidad, aún muy afectada por la catástrofe, denunciando la falta de coordinación de las autoridades y la necesidad urgente de ayuda. “Necesitamos voluntarios, estamos desamparados, y los políticos no valen para nada, solo se llenan los bolsillos”, clamaba la vecina, que alzó la voz hasta contagiar la tensión al plató.

Sonsoles Ónega trató de calmar la situación desde el estudio, mostrándose visiblemente afectada por el testimonio de Sole. La presentadora y varios colaboradores, entre ellos Miguel Lago y Antonio Naranjo, expresaron su apoyo a la mujer, reconociendo los fallos de coordinación denunciados. “No podemos ni quitarle la razón”, admitió Ónega en directo, empatizando con la entrevistada. Sin embargo, cuando Lago tomó la palabra para expresar su opinión sobre los avances en las ayudas, el tono en el plató se tornó agrio.

Miguel Lago comenzó su intervención asegurando que ya “empezaban a llegar informaciones de que las cosas iban mejorando”, un comentario que Sonsoles Ónega interrumpió de inmediato, quitándole la palabra. “¿Quién dice eso? No es cierto y no voy a permitirlo”, le replicó la presentadora con tono tajante.Lago intentó explicarse, pero se sintió censurado. “Es que me cortas y mi argumento queda como queda”, replicó el colaborador, mostrando su molestia. Antonio Naranjo trató de interceder y matizar sus palabras, mientras la tensión se mantenía palpable en el plató.

La situación se agravó cuando la vecina, confusa ante el comentario inicial de Lago, reaccionó pidiendo que se callara: “Ese señor no dice la verdad, que se calle ya”, exigió Sole en directo, mientras Lago intentaba completar su reflexión y explicar su punto. Sonsoles Ónega tomó entonces la palabra para subrayar el apoyo a los damnificados y denunciar el desorden en la gestión de la emergencia: “Esta señora tiene toda la razón, y desde aquí llevamos días contando el caos que están viviendo”.

Finalmente, Lago pudo aclarar que su intención era señalar que, a pesar de la información oficial, el panorama para los afectados sigue siendo devastador. “Lo que quería decir es que, a dos semanas de esta tragedia, aún hay necesidades enormes allí”, zanjó, refiriéndose a las dificultades que enfrentan los vecinos de Massanassa y otras localidades.