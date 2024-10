Miguel Lago se rompe en 'Espejo Público' al hablar de sus hijos: "No he estado a la altura..."

Miguel Lago ha sorprendido este martes al mostrarse visiblemente afectado durante su aparición en 'Espejo Público' de Antena 3. El humorista, que ha acudido al espacio presentado por Susanna Griso para hablar sobre su nueva novela "Persiguiendo a Bécquer", ha terminado revelando un lado mucho más íntimo y personal, relacionado con la difícil mañana que había tenido con sus hijos. Con la voz entrecortada, el cómico ha compartido su preocupación por los desafíos familiares que enfrentaba en ese momento.

Desde el inicio de la entrevista, Lago se ha mostradoafectado, confesando que la paternidad es algo que le toca muy de cerca: "Soy padre por vocación, no para salvar pensiones. Tengo cuatro hijos porque me encanta la paternidad y hoy estoy un poco bajonero porque ha sido una mañana complicada". El cómico ha explicado que uno de los motivos de su malestar ha sido un incidente con su hija pequeña, quien se ha enfadado y ha provocado una reacción que él mismo ha lamentado: "Le pegué una voz, y desde entonces estoy tocado", ha comentado visiblemente emocionado.

No obstante, ese no ha sido el único contratiempo familiar que ha tenido durante la mañana. Lago también ha compartido que su hijo Diego, de 13 años, había suspendido un examen, lo que lo ha dejado agobiado. "Le mandó un mensaje a su madre superagobiado, y me da rabia porque me afecta mucho lo que les pasa a mis hijos", ha confesado. En medio de la conversación, el humorista ha dejado claro lo importante que es para él el bienestar emocional de sus hijos: "Si ellos lo pasan mal, lo paso mal yo".

Miguel Lago en 'Espejo Público' Atresmedia

Susanna Griso, sorprendida por la vulnerabilidad de Lago, ha intentado tranquilizarlo, pero el cómico ha continuado compartiendo su visión sobre la paternidad: "Los padres hemos venido a sufrir, a pasar miedo y a estar agobiados, y eso es lo que toca. No me gusta que lo pasen mal, y hoy me pillan un poco más sensiblón", ha añadido, reflejando el profundo vínculo emocional que tiene con su familia. La conversación sobre su vida personal y familiar ha permitido a Lago mostrar una faceta mucho más humana, alejada de su habitual tono humorístico e irónico. A lo largo de su intervención, también ha reconocido que, aunque a veces se siente expuesto al compartir tanto sobre su vida privada, lo hace porque es su forma de ser. "Soy un maná para los periodistas, porque cuento todo lo que me pasa", ha comentado con una sonrisa, antes de que el programa cambiara de tema.