“Los sueños de Pepe”: el documental que nadie debe perderse

Filmin presenta “Los sueños de Pepe”, un documental exclusivo que retrata la vida y la filosofía de José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay y una de las figuras más influyentes del siglo XXI. Bajo la dirección de Pablo Trobo, camarógrafo que lo acompañó durante más de 15 años, la película ofrece una mirada íntima y reflexiva al hombre detrás del icono político. Desde sus días como prisionero político hasta su mandato presidencial (2010-2015), Mujica ha impactado al mundo con su austeridad y mensajes de esperanza.

Trobo comenzó este proyecto tras escuchar el célebre discurso de Mujica en la Asamblea General de las Naciones Unidas, un alegato filosófico que resonó más allá de las fronteras políticas. “Este documental muestra a un Pepe diferente, más personal, que no solemos ver. Es una obra con un gran valor de producción que muchos disfrutarán”, afirmó el director. A través de la lente de Trobo, Mujica lanza advertencias sobre el modelo de consumo insostenible y el futuro del planeta, pero también emite un grito de esperanza por una sociedad más justa.

El documental, subtitulado Movimiento 2052, plantea una dura realidad: ese año marcaría el punto de no retorno si no cambiamos nuestra forma de vida. Sin embargo, Mujica no solo lanza advertencias, sino que sueña con un futuro solidario para las próximas generaciones. En sus propias palabras: “O logras ser feliz con poco, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada”.

A sus 89 años, Mujica enfrenta el final de su vida con la misma serenidad que ha definido su trayectoria. Recientemente anunció la expansión de su cáncer y expresó su voluntad de no continuar con tratamientos: “Hasta acá llegué. El guerrero tiene derecho a su descanso”. “Los sueños de Pepe” es un homenaje conmovedor a un hombre que nunca dejó de luchar, ni de soñar con un mundo mejor.