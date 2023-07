Susanna Griso le para los pies a Yolanda Díaz: ''Las preguntas las haré yo''

Las entrevistas a los candidatos políticos a la presidencia del Gobierno no cesan. Esta vez le ha tocado a Yolanda Díaz, la líder del reciente partido político Sumar, quién se ha sentado junto a Susanna Griso en el programa de Antena 3, ‘Espejo Público’, protagonizando un tenso momento. En un principio había una clara armonía entre ambas profesionales pero momentos después la propia presentadora tenía que pararle los pies a la política.

Griso le preguntaba a Díaz sobre el famoso veto a Irene Montero para segundos más tarde ser testigo de cómo la gallega evadía la pregunta. ‘’Pero no me ha respondido a la pregunta, señora Díaz’’, le decía la presentadora a su invitada. ''Yo le estoy preguntando por Irene Montero y usted me habla de Abascal'', continuaba recordándole la comunicadora a la líder de Sumar. ''No, usted no me ha preguntado por Irene Montero, sino por el motor Podemos'', se defendía la política. ‘’Sí, le he preguntado por qué vetó a Irene Montero y le he dicho que no nos dio una explicación, lo que pasa es que no está escuchando usted mis preguntas, perdóneme señora Díaz, no puedo terminar ni una’’, le volvía a responder Susanna Griso mostrando su dificultad para entrevistar a Yolanda Díaz.

Momentos más tarde la situación volvía a repetirse, esto llevó a Griso a ser clara y franca con su invitada. ‘’Con todo el cariño, señora Díaz, es que solo tengo media hora para usted y no pretendo hablar ni del señor Abascal, ni del señor Feijóo. Creo que lo más conveniente en este caso es que agotemos el tiempo hablando de Sumar», le señalaba la presentadora.

‘’Señora Griso, si en estas elecciones quiere preguntar por Sumar le digo lo que queremos hacer, ¿quiere que lo sepa? Lo primero ... ‘’, comenzaba a decir Yolanda Díaz para hablar de su programa. La periodista catalana, cansada, cortó a Díaz. ‘’Sí, pero si me permite, la pregunta la haré yo y usted luego me cuenta lo que quiere hacer’’, afirmaba rotundamente. ‘’Es que no me permite formular la pregunta’’, concluía la conductora.