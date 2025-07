'TardeAR' recrimina a Escassi que no les contara la verdad sobre su ruptura

Álvaro Muñoz Escassi regresaba a 'TardeAR' este viernes minutos antes de que Sheila Casas oficializara la ruptura de la pareja. Sin embargo, el jinete, al ser preguntado por sus planes de boda, prefirió callar y no adelantar lo que unos instantes después saldría a la luz.

La respuesta de sus compañeros colaboradores no se ha hecho esperar y este lunes, Frank Blanco, presentador del magacín, reconocía que se le había quedado "cara de tonto".

Leticia Requejo, colaboradora del programa, se mostraba muy enfadada con el comportamiento de su compañero: "Viendo ahora la entrevista y sobre todo viendo cómo reaccionó él al video que le ponemos de Sheila hay momentos en los que baja la cabeza y está evasivo.

"Yo quiero mucho a Álvaro pero me parece muy poco profesional venir a un programa donde has estado trabajando, puedes evadir el tema y no responder, pero sentarte, hablar del tema y no decir nada cuando a los nueve minutos de acabar el programa se publica un comunicado pues este programa y la audiencia no se lo merece", ha indicado.

Otro de los colaboradores, Miguel Ángel Nicolás, también ha mostrado su disgusto y en línea con el presentador añadía que "el público pensará que somos medio idiotas".

"Quedamos como lerdos. Ese señor había estado aquí y por lo menos podía habernos dado una pista de que estaban dándose un tiempo o algo que nos hiciera pensar que la historia estaba absolutamente rota", ha apuntado.

Aún así, el finalista de la última edición de 'Supervivientes' ha sido respaldado por Laura Dibildos, ex pareja de Escassi, quien ha querido quitar hierro al asunto al tratarse de un tema privado: "Él es colaborador de este tema y vino a aclarar todas las críticas de su concurso. Una cosa es la televisión y otra tu vida privada, una ruptura es cosa de dos. Tú no eres quién para hablar de por qué ha sido la ruptura si yo estoy en mi casa".