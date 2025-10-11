Tendencias: un nuevo universo narrativo audiovisual

Durante la primera jornada de Iberseries & Platino Industria, que se celebró estos días en Matadero Madrid, tuvo lugar la presentación de "Euroficción: tendencias, cambios y desafíos del ecosistema audiovisual" de la mano de Gloria Saló, directora de consultoría de producción y contenidos de GECA. En su intervención en la sala Azcona, presentó el análisis y la investigación llevada a cabo hasta agosto de este año sobre los estrenos absolutos en todo el mundo, conformando un top 11.

Destaca el liderazgo del Reino Unido, que estrenó 95 series de ficción, seguido de Francia con 81, México con 69, Alemania con 66, España con 60, Italia con 41, Brasil con 35, Colombia con 34 y el empate de Suecia, Polonia y Países Bajos con 25 estrenos. Según explicó Saló, "en Reino Unido el género con más estrenos es el drama, con el thriller despuntando y miniseries basadas en hechos reales". En cuanto a la ventana de emisión, "es mayoritaria la de los canales lineales de la BBC, encabezados por BBC One". En el caso de las plataformas SVOD (video bajo demanda por suscripción), Netflix es la que más estrenos ofrece en Reino Unido, justo después de la BBC.

En el mercado francés hay una situación similar, donde la dramedia gana a la comedia en número absoluto de estrenos de ficción, y se unen a la tendencia de los seriales diarios. También destacan las televisiones lineales como principal ventana de emisión, con France TV y Arte como tercera opción. En las plataformas destacan los estrenos de las SVOD como Netflix y los estrenos de Canal +. En estos dos países los canales lineales son "el motor de la ficción".

En el caso del tercero, México, Saló destacó cómo "el drama lo inunda todo, seguido de la comedia y las telenovelas". En el país mandan los estrenos en plataformas como Netflix y Disney+, y destacó una nueva ventana que está triunfando: los dramas verticales que se estrenan en app móvil, con 11 y 13 estrenos en las dos principales plataformas. Se trata sobre todo de micronovelas de corte romántico.

En Alemania, "el motor de su ficción son las cadenas lineales", con 15 estrenos. Destacan los géneros policiacos y el thriller, y aumentan las comedias de temática juvenil y las miniseries en la cadena ARD.

En el caso de España, las ventanas que más estrenos acumulan son las SVOD con 42 títulos de los 60 estrenados, entre los que destacan atresplayer, Movistar Plus+, Netflix y Disney+. Reseñó que las cadenas autonómicas hacen su aporte con el estreno de un título al año e hizo hincapié en RTVE con 5 títulos, con preferencia en nuestro país por el thriller, el drama, las comedias y las miniseries.

En sexto lugar, Italia, que vuelve a las cadenas lineales como motor de su ficción con 13 estrenos absolutos en la RAI 1 y el drama como género principal, además de las miniseries policiacas y las basadas en biografías y en hechos reales.

Después, Saló abordó aquellos países en los que han triunfado las adaptaciones literarias, que se llevan 125 títulos de estrenos con Reino Unido a la cabeza. En los formatos de ficción versionados, Colombia, México, Alemania y Francia se llevan la palma, pero surge en esta ocasión una tendencia que está arrasando: Colombia es uno de los máximos representantes de los microdramas verticales en el móvil. Se trata de "short content" que lleva un tiempo en la industria. Triunfan en Asia y en América: mininovelas de uno a tres minutos con una narrativa ágil y entretenida. Cambia la grabación y el visionado, y supone una transformación de la narrativa audiovisual.

Para terminar, recordó que "las coproducciones internacionales se han convertido en uno de los principales motores de la dinamización del sector audiovisual".