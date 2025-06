“Traitors España” mata a su última víctima hoy

Cuando se estrenó en Antena 3, pocos sabían qué esperar de “Traitors España”, una propuesta híbrida entre reality, concurso psicológico y drama de claustro. Ahora, ocho episodios después, el juego de lealtades y engaños concluye en una última jornada donde solo puede quedar uno… o varios, dependiendo de la máscara que lleven puesta. Esta noche, la moneda caerá de un lado: o los fieles logran purgar la traición o los traidores se llevan el premio completo ante las narices de todos.

Con Juanra Bonet como maestro de ceremonias, el monasterio vuelve a abrir sus puertas por última vez. Pero antes del gran ritual, aún falta una revelación: Carlos y Paula, los traidores que aún respiran, dejaron una nueva víctima en la madrugada. Entre Juan, Lucía, Maryha y Charo está el nombre de quien no verá la luz del día, ni del plató. No es una eliminación más, es el preludio de la decisión final.

La última misión que se plantea a los jugadores no es solo un reto físico o mental, es una metáfora cerrada del propio juego: si logran completarla, podrán recuperar toda la plata perdida a lo largo del programa. Una recompensa tangible en un entorno donde casi nada lo ha sido. En esta prueba no solo se pone a prueba la habilidad, sino la confianza, ese valor que el programa ha dinamitado con gusto desde el primer desayuno.

La tensión no es un recurso narrativo aquí: es la mecánica. En esta especie de novela de Agatha Christie hecha televisión, los giros no son decorativos, son decisiones. Y aunque la realización de esta edición no ha sido especialmente rupturista, ha sabido sacar partido a sus recursos: montaje ágil, sonido atmosférico y un uso preciso de los silencios. “Traitors España” nunca ha pretendido ser un reality escandaloso, sino un juego elegante de mentiras sostenidas con nervios de acero.

Parte del mérito del formato ha sido su capacidad de adaptarse con matices a cada país. Desde su nacimiento en Países Bajos en 2021, ha recorrido más de treinta territorios con notable éxito. Las cifras son contundentes: en Reino Unido fue el programa más visto del año, y en Francia, el mejor estreno en cuatro años. No es casual que haya sido reconocido con un Emmy y un Bafta, dos sellos que no se conceden a menudo a productos de entretenimiento. En España, su apuesta por participantes anónimos le ha dado un enfoque más limpio, más de tablero, menos de plató.

Esta edición, producida por Atresmedia en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), también ha demostrado que el público español está dispuesto a abrazar formatos donde la inteligencia emocional y la lectura social tienen más peso que el griterío. Y aunque la duda flote hasta el último minuto, hay una certeza: “Traitors España” no ha pasado desapercibido. En tiempos de verdades rotas, la traición bien contada ha encontrado su espacio.