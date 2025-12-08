Inés Hernand ha protagonizado una de las grandes polémicas durante este fin de semana de puente de laConstitución. Su visita a la Academia de 'OT' estuvo marcada por una polémica afirmación política que ha provocado que ella misma tenga que retroceder y matizar las declaraciones vertidas sobre los concursantes del programa musical liderado por Gestmusic y Amazon Prime Video. Inés Hernand recula tras decir en 'Operación Triunfo' que "la izquierda abertzale era pacifista" y publicó en redes sociales que "condena cualquier tipo de violencia".

La visita de Inés Hernand a la Academia de OT 2025 se vio envuelta en polémica después de que, durante una charla sobre cómo gestionar preguntas comprometidas en los medios, utilizara como ejemplo el uso político del término ETA. Ante los alumnos, advirtió que "hay líderes políticos a día de hoy utilizando la palabra ETA con una ligereza… cuando hay muchísimas víctimas de ETA" y añadió que existe "mucha tergiversación", llegando a afirmar que "la izquierda abertzale vasca era pacifista". Para contextualizar su reflexión, explicó que algunos dirigentes de ese entorno le habían transmitido vivencias personales: "Tú escuchas a algunos líderes de la izquierda abertzale vasca y te dicen: ‘Perdona, yo he llevado a gente aquí al hombro en el ataúd’", defendiendo que la sociedad suele quedarse solo con mensajes reducidos a "un minuto de información".

La difusión parcial de estas frases en redes sociales desencadenó una ola de críticas, con usuarios interpretando sus palabras como un menosprecio a las víctimas o incluso como un supuesto blanqueamiento de la violencia. Ante la intensidad de las reacciones (que, según reveló, incluyeron amenazas de muerte), Hernand salió al paso en sus redes para aclarar que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y reafirmó su postura: "Condeno cualquier tipo de violencia y, por supuesto, todos los asesinatos de ETA", insistiendo en que su comentario se refería a que "un sector de la izquierda abertzale vasca era pacifista". En Instagram volvió a subrayarlo: "Condeno profundamente la violencia terrorista que asesinó tantísimas vidas… dicho lo cual, no toda la izquierda vasca era violenta y asesina", zanjando así Inés Hernand esta nueva polémica.

Primer pase de micros de 'OT 2025' en la Gala 12: Guillo Rist y Tinho se juegan su plaza en la final

El primer pase de micros de la Gala 12 de 'OT 2025' ha marcado el inicio del sprint final hacia la semifinal, con los nervios y el cansancio acumulado dejando huella en la Academia. Los grandes protagonistas de esta jornada han sido Guillo Rist y Tinho, los dos nominados que se juegan la quinta y última plaza de la final. Guillo abrió el pase con 'Say My Name', una actuación energética en la que el baile volvió a ser su mayor aliado, aunque la inseguridad vocal se hizo notar en algunos tramos. Tinho, por su parte, afrontó 'Palabra prohibida' con el reto de redimirse tras las bajas puntuaciones de la última gala. El concursante apostó por una interpretación íntima y emocional que sacó a relucir su potencia vocal, dejando claro que ambos llegan muy igualados a este duelo decisivo.

El resto del pase estuvo marcado por altibajos, reflejo del desgaste lógico en la recta final. Oliviavolvió a brillar con 'Tengo un pensamiento', mostrando una sensibilidad y una afinación destacadas. Cristina desplegó garra con 'Mama Knows Best', pese a algunas imperfecciones iniciales, y Claudia Arenas defendió 'El cielo' con cierta inestabilidad, en parte por sus problemas recientes de garganta. Guille Toledano asumió el reto de 'Tengo todo excepto a ti' en un estado vocal delicado, pero consiguió salvar el número. En los dúos, Cristina y Guille aportaron frescura con 'Mariposas', aunque deberán pulir la conexión escénica, mientras que Claudia y Olivia prometen un auténtico espectáculo setentero con 'Yes sir, I can boogie' si afinan los detalles. La grupal, 'Todo irá bien', dejó claro que aún queda trabajo por hacer: la compenetración vocal y el ajuste de voces serán claves en el segundo pase.

