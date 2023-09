'GH VIP 8': cruce de reproches entre Oriana y Jessica Bueno

Los habitantes de Guadalix de la Sierra, sabiendo cómo pasa el tiempo de lento, ya han comenzado a usar su imaginación llevando a cabo distintos juegos para hacer la convivencia más amena. Lo que empezó siendo una actividad de preguntas en ‘Gran Hermano VIP 8’, acabó con cruces de reproches.

Los participantes se encontraban jugando a ‘El Show de Oriana’ donde debían responder a ciertas preguntas de carácter íntimo que iba formulando la venezolana. Si se negaban a responder debía tomar una cuchara de una mezcla de ingredientes muy poco apetitosa. Todos parecían estar dentro de la dinámica del juego pero fue Jessica Bueno la que no terminaba de estar cómoda.

‘’¿Con quién de tus dos parejas tuviste más pasión?’’, preguntaba Marzoli a la que fuera Miss Sevilla 2010 haciendo referencia a los padres de sus hijos, Kiko Rivera y Jose Peleteiro. La modelo, en un primer momento se mostró sincera afirmando que con el segundo pero su participación en la ronda de preguntas iba a estallar cuando Oriana se dirigió a Luitingo.

‘’¿Sientes algo por alguien de la casa?’’, era la pregunta detonante para, seguidamente, preguntarle si su pareja Carmen no estaría molesta por ver la actitud que tiene con algunas de sus compañeras. Tras esto, Marzoli quería saber si al cantante le gustaba más Jessica o Pilar. Fue en este momento cuando Bueno protestó alegando que no le parecía una pregunta oportuna. “¿Qué os pasa? Alucino con los ‘ay tía, qué preguntas’. Esto no es la casa de la pradera. ¿Tú nunca has hecho un ‘polideluxe’? Se nota”, decía la venezolana para preguntar si alguien tenía algo que decir. “Me parece mala idea hacer esas preguntas”, le decía tajante la andaluza.

‘’Vas de políticamente correcta", le soltaba Oriana recordándole que estuvo con un famoso y fue "a la televisión a hablar de su relación". Jessi le recalca que no le han parecido mal las preguntas a ella, sino las que formuló a Luitingo porque tiene pareja y le ha metido en un compromiso. "Si tiene novia y no se ha confundido en la casa, no tiene nada que temer", respondía la modelo.

Momentos después las cosas se calmaban y era la propia Oriana quien se mostraba cabreada. “Estos juegos hacen gracia y es televisión. ¿Qué clase de maldad es? La maldad está en quien lo ve. Has estropeado un

mood

que no era. Lo has querido vender como que soy la bruja de la telenovela”.