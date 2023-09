'GH VIP 8': Laura Bozzo y Oriana Marzoli cuestionan a la organización del reality

Si hay dos concursantes que están dando de qué hablar en el reality de Telecinco son Laura Bozzo y Oriana Marzoli. Ambas, concursantes de ‘Gran Hermano VIP 8’,han protagonizado pequeños desencuentros con el resto de compañeros e incluso entre ellas mismas. La presentadora peruana, en el debate del pasado domingo 24 de septiembre, tuvo que realizar una prueba en la que tenía que comer algo que no era de su agrado, al igual que la venezolana.

Esta prueba levantó ampollas ya que Bozzo acusaba de que la organización estaba favoreciendo a Marzoli con el fin de hacerla ganadora. Jessica Bueno, que fue testigo de las palabras de la presentadora, no dudó en revelar lo que había escuchado, cosa que Laura desmintió causando así otro conflicto.

En la gala de este jueves, la presentadora, Marta Flich, mostró las imágenes donde se escuchaba a la peruana cargar contra su compañera de concurso demostrando que Bueno decía la verdad. ‘’Siempre, siempre, siempre le dan protagonismo a ella. Como si ella debiera ganar esto. No estamos en igualdad de condiciones”, decía Bozzo en aquella conversación. Tras mostrar dicha situación, Laura ha cargado contra la organización alegando la posibilidad de un tongo para que Oriana sea la protagonista y se convierta en la ganadora de esta edición.

No ha sido la única

Oriana, por su parte, también ha querido reflejar su malestar con la organización del concurso en pleno directo. La venezolana se ha quejado de que en las galas no se emiten los contenidos ocurridos en la convivencia. “Estoy agobiada, prefiero ni hablar. ¡Paso! ¡Qué coñazo de programa!. Me siento que no somos tan importantes, como que ni siquiera podemos ver los vídeos. Te parecerá una bobada a ti y a lo mejor a la audiencia, pero para nosotros es una manera de sentirnos involucrados. Me está entrando agobio, porque no me esperaba que fuese así”, decía con su peculiar carácter.

Al escuchar esta confesión, Flich intentó calmar a la concursante. "El programa decide cuándo se van a ver los vídeos, lo importante es que el público lo está viendo todo”, le decía a Marzoli para que fuera consciente de que todo lo que ocurre dentro de la casa se está viendo fuera.