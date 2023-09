'GH VIP 8': Luca Dazi y Albert Infante enfrentados: ''¡Qué te calles!... chicho chica''

El ambiente en ‘Gran Hermano VIP 8’ ya está empezando a coger calor. Tras el encontronazo que tuvieron Oriana y Jessica Bueno, otros dos concursantes parece que han dejado al lado el buen rollo para pasar a la discordia. Se trata de Luca Dazi y Albert Infante, los cuales compartieron cueva en los primeros días de concurso.

El ex participante de ‘MasterChef’ y el exconcursante de ‘Got Talent’ mostraron sus diferencias públicamente tras una discusión cuya protagonista era Laura Bozzo. La presentadora peruana tuvo otro cruce de palabras con Dazi y Oriana llegándola a poner verde estos dos últimos por lo que Infante no dudó en saltar en defensa de Bozzo. Albert se encontraba animando a la presentadora, la cual se mostraba dolida. Lo que no sabía el concursante es que tanto la peruana como el joven de 19 años ya habían hecho las paces, fue en ese momento cuando Luca saltó gritándole a Albert: "¡Que te calles! ¡Que te calles!".

"Oye, a mí no me hables así, ¿eh? ¡Cállate tú!", le respondió contundente el artista polifacético. Justo en este momento, el exaspirante a ‘MasterChef’ comenzó a reprocharle al que fuera su compañero de cueva que le señalase de reírse de su compañera. ‘’¿Pero qué estás diciendo tú de Laura que me estoy riendo de Laura?, chico - chica’’, soltaba Dazi.

"Eh, eh, ehhhhh, relajadito... Chico o chica de esas maneras a mí no me lo dices, ¿eh? Chico o chica tú a mí no me lo dices", contestaba de lo más enfadado Albert. "A mí no me dejes de ese palo", le volvía a reprochar Dazi para que no se le dejase como que se estaba riendo de su identidad de género.