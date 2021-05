Rafael García Garrido, empresario de Las Ventas: «Madrid es la envidia de toda Europa»

No hay nada mejor para hacerse una idea de cómo les va a nuestros vecinos europeos con esta pandemia, que hablando con el director de una agencia de viajes. Rafael García Garrido, Director General de Nautalia, asegura que tras hablar con amigos suyos residentes en las demás capitales europeas, «todos coinciden en que Madrid es la envidia de Europa». «Mientras otras ciudades están cerradas a cal y canto, Madrid ha mantenido activa su economía y sus diversos sectores, preocupándose también por el pequeño y mediano empresario. No me planteo el futuro de Madrid sin Ayuso», prosigue el directivo. Pero además de su faceta en el turismo, Garrido también ha recibido el apoyo de la Comunidad en su otro sector, el taurino, en el que desde hace cuatro años gestiona Las Ventas, bajo la marca Plaza 1.

El cartel que este domingo se ha anunciado en la Monumental recuerda a la época de oro de esta plaza, cuando cada temporada se inauguraba con un festival benéfico. Y es que este tipo de festejos, que nacen de la solidadridad y ayuda desinteresada del escalafón y el campo bravo, están muy arraigados a la historia de Las Ventas. Así lo recuerda Rafael García Garrido, a quien su afición por los toros y su labor empresarial le han llevado a cumplir el sueño de gestionar la primera plaza del mundo. Precisamente por tratarse del primer festival que se celebra en Las Ventas desde que se le asignó a Plaza 1, la Comunidad de Madrid se empeñó en que fuese un festival a lo grande. «Siempre tuvimos claro que la vuelta a la actividad después de este largo año tenía que ser especial», dice Garrido, quien otorga todo el mérito de la elaboración del cartel al Centro de Asuntos Taurinos y la Comunidad. «A día de hoy y con las restricciones y medidas sanitarias que ha en vigor, un festival es la única forma sostenible de anunciar un elenco así y a la altura de esta cita», reconoce este empresario multidisciplinar.

Pero para Rafael García Garrido, Director General de Nautalia Viajes, este festival va mucho más allá de un festejo aislado: «Considero que el 2 de mayo es la mejor fecha que se podía seleccionar, tanto por su trayectoria taurina marcada por la goyesca protagonizada tradicionalmente por toreros locales, como por el descenso de los indicadores de la pandemia. Aunque todavía no se puede cantar victoria, es ahora al ver los primeros brotes verdes cuando hay que dar un empujón a la economía».

El empresario también espera que «esta cita anime a todo el sector a apostar por ferias y formatos más largos». Leganés o Vistalegre ya están rematando los últimos retoques para que Madrid no se quede sin toros en el mes de mayo, asociado tradicionalmente a la Feria de San Isidro venteña. «La Monumental es el termómetro de la Fiesta en la Comunidad», añade Rafael. «La primera temporada postcovid será de la misma dimensión que antes de la pandemia. Ser la primera plaza del mundo es innegociable».

Durante este año y medio, desde octubre, en el que Las Ventas ha mantenido cerradas sus puertas, entre sus abonados ha habido algunas incertidumbres, de las cuales algunas no se han resuelto, como la de cuándo será el próximo San Isidro. Pero Rafael García Garrido es muy prudente, no dice una palabra de más sobre sus proyectos, porque sabe que podría ser contraproducente: «Reconozco que al principio me parecía algo frívolo hablar de actualidad taurina, cuando atravesábamos una crisis sanitaria con tantos fallecidos cada día. Pero en Plaza 1, sí nos gusta comunicar las cosas, pero solo cuando hay algo realmente relevante que contar. Hemos evitado generar expectativas sin fundamento».

Garrido confía ciegamente en la capacidad de superación del sector: «Tenemos las energías y las ilusiones recobradas. Como otros sectores, como el de los deportes en directo, creo que las ganas de salir son tan grandes que el regreso se va a disfrutar muchísimo más de lo que lo disfrutábamos antes. Aunque tenemos que ser conscientes de la situación económica que atravesaremos en todos los ámbitos, creo que esta pandemia nos puede hacer volver a disfrutar de las pequeñas cosas». También reconoce «el inmenso trabajo que la Fundación del Toro de Lidia ha hecho durante todo este año, en el que los toros han sido el único sector que se ha autogestionado». Este proceso de recuperación, conocido como «Reconstrucción», va a jugar un papel fundamental en la era postcovid, ya que gracias a la solidaridad de los profesionales ha recaudado unos fondos destinados a la proyección de novilladas y de los nuevos baluartes de la Fiesta.

Como cuenta el propio Garrido los planes del turismo dependen de los ritmos y calendarios de vacunación. «Pero somos optimistas, ya que los datos apuntan a que a mediados de julio la industria turística se podría reactivar, para alcanzar su máxima capacidad en septiembre», mes que parece que será el nuevo agosto. Estos datos que llaman al optimismo plantean en Nautalia nuevos objetivos para 2021: recuperar el 40% de la actividad que generaban en 2019. Para alcanzar esta ambiciosa meta, Garrido se ha atrevido a reabrir el 100% de sus agencias locales, intentando llamar a los consumidores a curiosear sobre las oportunidades de viajes que habrá disponibles para esta temporada.