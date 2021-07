Salamanca busca a su promesa en Segovia

Hoy se celebrará en El Espinar (Segovia) la gran final del Circuito de Novilladas de Castilla y León. Una terna compuesta por Antonio Grande, Manuel Diosleguarde y Sergio Rodríguez que se disputarán el premio de este Circuito que lo coronará como el mejor novillero de Castilla y León. Los tres novilleros son de la Escuela Taurina de Salamanca y habrá competencia y rivalidad entre ellos el próximo sábado ante los novillos de Pedraza de Yeltes y José Escolar, duelo de encastes

Será una final muy disputada que podrán ver en directo a través de la televisión autonómica de Castilla y León. Tras el paso del Circuito por Herrera de Pisuerga en Palencia, Arenas de San Pedro en Ávila, Lerma en Burgos, Sahagún en León, Guijuelo en Salamanca, Toro en Zamora y Medina del Campo en Valladolid, llega la gran final en El Espinar, en Segovia. Un total de 18 ganaderías lidiadas y 9 novilleros de los que el sábado conoceremos al triunfador.

Antonio Grande: “Habrá rivalidad entre nosotros y esa presión es buena”

Para Antonio Grande: “Es un privilegio llegar hasta aquí y me llena de ilusión. Uno tiene cierta presión porque somos tres novilleros que tenemos proyección, habrá rivalidad entre nosotros y esa presión es buena”. Victoria Collantes le preguntó sobre sus antecedentes taurinos y, en el caso de Antonio Grande, la afición tiene un claro procedente, su padre: “Mi padre es picador de toros y lo he vivido desde siempre en casa. Empecé muy pronto en la Escuela, con 9 años. Mi padre no quería que fuera torero, no será agradable ver a su hijo delante de un toro. Pero disfruta los triunfos más que yo. Los consejos que me da son realistas, siempre ha sido muy duro conmigo y se lo agradezco”.

Llega en un momento bueno y tras el año de parón, regresa más ilusionado que nunca: “2019 fue mi temporada fuerte, con 23 novilladas, pero a partir de septiembre de ese año no me empezaron a salir bien las cosas. Con la pandemia y toreando en el campo volví a coger ilusión y sobre todo confianza, por lo que voy a por todas con mis armas”.

Manuel Diosleguarde: “Es importante que haya novilleros con ambiente y rivalidad para atraer a gente a la plaza”

Manuel Diosleguarde ya se había hecho hueco como uno de los novilleros punteros del escalafón y antes de que llegara la pandemia estaba anunciado en Madrid para 2020. El Circuito lo ha vuelto a poner en el candelero y de ello es consciente: “Ya está teniendo mucha repercusión todo el Circuito así que no me puedo imaginar lo importante que será para el ganador. Este tiempo de parón he toreado mucho en el campo y ello me ha permitido cuajar mi toreo. En 2020 iba a debutar en Madrid y a volver a torear en Sevilla pero las oportunidades ya vendrán”.

Victoria Collantes le preguntó a los tres sobre cómo les surgió el gusanillo de ser toreros y la historia de Diosleguarde es curiosa: “Yo empecé por casualidad, nunca me había planteado ser torero. Una vez acompañé a un amigo a la escuela taurina y de ahí hasta el día de hoy. No sé que me llamó la atención pero desde ese mismo día me apunté en la escuela, hace diez años ya. Ahora es a lo que me quiero dedicar y lo que quiero ser. Yo he terminado mis estudios y estoy plenamente dedicado al toro”.

Cogió de su pueblo, Diosleguarde (Salamanca) su nombre artístico y es conocedor de lo importante de cada detalle para crear imagen: “En mi caso es muy importante que nos televisen para darnos a conocer. Las redes sociales es otra manera de hacer afición y de hacer público. Lo primero para atraer a gente es dar imagen y el marketing es esencial. Es importante también que haya novilleros con ambiente y rivalidad para atraer a gente a la plaza”.

Sergio Rodríguez: “Las metas que quiero alcanzar son complicadas, sé que le voy a dedicar todo mi tiempo a ello”

Cierra la terna un joven de Las Navas del Marqués (Ávila), Sergio Rodríguez, que debutó con picadores en Lerma (Burgos) en la primera clasificatoria del Circuito. De ahí a clasificarse primero para la final: “El sábado será un día muy especial vista la repercusión que está teniendo para nosotros. Mis compañeros son más conocidos y han toreado en más plazas pero yo tengo mis armas y no voy a dejarme nada dentro”.

A la pregunta de dónde le viene la afición y cómo decidió ser torero, el abulense explica que, “No tengo antecedentes taurinos pero desde bien pequeño he ido a los toros. Un día me picó el gusanillo, en mi pueblo abrieron una escuela de aficionados prácticos y ahí empecé. Hay que ser muy constante, es un mundo muy sacrificado y también le dedico el 100% de mi tiempo”.

A pesar de su juventud tiene muy claros los objetivos que quiere conseguir: “Las metas que quiero alcanzar son complicadas, es estar en lo más alto y no sé si llegaré pero sí que sé que le voy a dedicar todo mi tiempo a ello”.

Preguntado por el confinamiento, Sergio es positivo: “Saco cosas buenas de esta pandemia. Cuando terminó el confinamiento me apunté a la escuela de Salamanca y tras ello se me han abierto muchas puertas. Las cosas vienen por algo y siempre hay que sacar la parte positiva. Ahora llega la final y una oportunidad única”.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de la Liga Nacional de Novilladas y físicamente en el restaurante La Viña y cafetería Dulce Tentación de El Espinar, hasta el día del festejo a las 15 h. En las taquillas de la plaza se podrán adquirir el día del festejo desde las 16 h.