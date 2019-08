“Chulo”, al que El Juli cortó dos orejas, pone caro el toreo

Veníamos de la gran corrida de Cuvillo y de un “Halcón” fabuloso del día anterior. Con la memoria fresca, el quinto, “Chulo” de nombre y del hierro de Domingo Hernández, no quiso ser menos. Y no lo fue. No contó con el reconocimiento de la vuelta al ruedo en el arrastre, pero el animal fue una explosión de emociones en sí mismo. Bravo, con codicia, inagotable y con una profundidad en su embestida que ponía el pasaporte en blanco para viajar al más allá en busca del toreo que viene de dentro. Ese que solo fluye con los años, justo a la media vuelta de los éxitos y los fracasos. Juli sabía lo que tenía entre manos y se dispuso a disfrutarlo. Logró conquistar al público donostiarra y más en el última tramo de la labor cuando la basó en los circulares. Química explosiva arriba. La faena había sido templada y ligada, pero no tan honda como la embestida del animal. Eso era otra cosa. La estocada fue abajo, pero a la primera y prevalece la rapidez en los últimos tiempos y el doble premio fue para Julián que saldría a hombros después.