"Messi»" y "Ronaldo" siembran la polémica en los encierros de San Fermín

Los corredores se medio buscan la vida y vemos que encuentran el toro por los laterales, pero parece ser que cada día se vuelve más complicado ver esa imagen mítica de un encierro y sobre todo aquí en el que el toro va por delante, justo detrás del corredor. De ahí que hayan sido los propios damnificados los que estén intentando motivar un cambio y alentando la protesta. Entre unos y otros buscan la unión más allá del desencanto diario una vez acabado cada día el encierro poco más allá de las ocho y dos minutos de la mañana. Datos significantes que analizaremos un poco más adelante. Vía mensaje telefónico o whatsApp se comunican de esta manera para coger fuerza: «Estimados amigos: es un clamor que el encierro actual está totalmente adulterado. Las quejas entre los que corremos son unánimes y por eso decimos basta de desnaturalizar el encierro. Para los que hemos conocido otro encierro donde los toros se podían correr, ponían emoción y hacían de este acto algo único e imprescindible, lo vivido estos últimos años nos resulta una farsa y un engaño. Basta de bueyes entrenados y ocupando el espacio del toro, basta de toros con un entrenamiento condicionado para ir en manada. Por todo ello, os animamos a sentaros en el suelo tres minutos antes de empezar cada encierro en modo de protesta cada uno en vuestro sitio y luego correr. Debemos exponer la queja unánime que existe entre los corredores y los seguidores de los encierros de San Fermín porque si no, el encierro dejará de tener interés, será un mero trámite y no el acto central de cada día. Si no hacemos nada, este será el encierro que dejaremos a nuestros hijos y poco a poco desaparecerá. Tenemos algo único, denfendámoslo».