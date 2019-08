El abismo de calidad de Urdiales

Como las matemáticas funcionan mal en el toreo, el primer toro derribó dos veces al picador, pero no fue tanto por poder como por la sensación de que el caballo no aguantaba. En los dos petos recibió el toro y lo acusó después en la muleta de Ponce. El diestro de Chiva, que ha reaparecido a principios de agosto en El Puerto de esa grave lesión que Villamor calificó de “rodilla catastrófica”, volvió a “su” plaza sin dar la espalda a los grandes compromisos de este mes de agosto. Supo mantener después al toro, que fue a más con nobleza, buen fondo y bravura, como se definió un poco después en su muerte. El oficio sostuvo la faena en distintas tandas por ambas manos. Le mató a la primera y se le pidió la oreja, pero la oreja no fue. Noble y sosote el cuarto, al que Ponce hizo una larga faena con momentos más acoplados y otros en los que se perdía el hilo conductor.

Ginés Marín, rodilla en tierra

A Diego le sacaron a saludar antes de matar su toro; Ponce salió a recoger la ovación nada más deshacerse el paseíllo. Y cuando llegó la hora de la verdad, la que pesa y dinamita, Urdiales se entretuvo en hacer una faena de deleite, no se podía hacer otra cosa que entregarse y disfrutarlo. Por su torería, por la gracia de dios, por su manera de darse al toro, con la verdad, joder con el pecho, por no esconder la pierna de salida a las primeras de cambio hasta lo indecoroso, como vemos día sí y otro también, por el ritmo que nace de sus muñecas para pulsear al toro, para hablarse el mismo idioma, y en ese lenguaje no verbal mostrarnos la desnudez del toreo en su estado más puro y cautivarnos. Descolgaba el toro mucho la cara y lo hacía con nobleza, Diego le tomó el pulso, supo encajarse con el ritmo del toro y los muletazos nos detuvieron el algún lugar inesperado: el asombroso misterio de la tauromaquia ante los ojos. Y sin tener que convencerte de que los mantazos, de tanto verlos, también son toreo. A Fabiola le había brindado el toro. A la aficionada mexicana, que viene de Canadá con no pocas dificultades cada año, sin faltar, con hambre de tauromaquia. A ella fue una faena con honores, se cerraba el círculo sagrado en el que es capaz de convertirse, solo a veces, la fiesta de los toros.