Antonio Ferrera en este año tan suyo, tan enrevesado y tan caprichoso acabó convirtiéndose en el único torero que hizo doblete en Sanfermín y dos días seguidos. Cuatro toracos para el cuerpo casi sin respirar. Y sin despeinarse. ¡Lo que dan los años! La emoción que habían tenido los Cuvillos a las ocho de la mañana fue justo a la inversa que la de ese “Palmero” más que con las fuerzas contenidas, con el fondo al límite. Ya no era suya la película esta vespertina del toro que abrió plaza. Lo quiso hacer Ferrera todo despacio y mantener al toro en esos límites. La espada le fue a la contra. El toro es una aventura y el toreo es a veces inexplicable y resulta un huracán para las emociones... O no. El cuarto cumplió a la perfección su papel de toro de la merienda, tan noble como desfondado y con poco interés. Ferrera no tuvo muchas opciones, pero abundó, le mató con rapidez y paseó un trofeo.