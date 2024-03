Eduardo Díaz-Rubio: «Morir de cáncer de colon sería una rareza si todo el mundo se hiciese cribados»

Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, que se celebra hoy, el presidente de la Real Academia de Medicina, profesor emérito de Oncología Médica de la Universidad Complutense de Madrid, ex jefe de Servicio del Hospital Clínico San Carlos y expresidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, explica las novedades en cribado para detectar esta enfermedad y valora si realmente sustituirán a las pruebas actuales, así como qué se puede hacer para revertir las cifras actuales.

Es el tumor maligno más frecuente en nuestro país. ¿Qué falla? ¿La prevención?

El cáncer de colon es la primera causa de incidencia entre todos los tumores. Tiene un 60% de curación, y es el segundo tumor que más fallecimientos causa. Es el más frecuente en todo el mundo occidental. ¿Qué hacemos mal? Se puede hacer prevención y diagnóstico precoz. En 2006 ya se marcaron las pautas. Todas las comunidades autónomas tienen un plan de cribado de cáncer de colon, el problema es que no llega a la población general o es la población la que no acude. Y es de los pocos tumores en los que se puede reconocer si hay un pólipo o un adenoma, y entre siete y 10 años pasan para que un pólipo adenomatoso se transforme en cáncer. En fase inicial se curan el 90% de los casos. Es decir, es un tumor que se podría erradicar. Otra cosa son los tumores hereditarios y/o familiares, que son casos considerados de alto riesgo, en los que es preciso llevar a cabo programas y protocolos de seguimiento específico en las unidades de consejo genético.

Pero no te citan tampoco en estos casos, o no siempre.

Estas unidades tienen una implantación que no es la adecuada y no todos los hospitales lo tienen y no en todas las unidades se ven todos los casos. Si un progenitor ha tenido cáncer puedes pedir que te hagan la prueba sin esperar a los 50 años.

Hablando de cribados, si a todo el mundo se le llamara para hacerse pruebas y todos acudiéramos, ¿sería tan frecuente?

Con los cribados se puede evitar el 90% de los casos de cáncer avanzados. De modo que morir por este tumor sería una rareza.

Se ha demostrado la eficacia de la prueba de ADN en heces y la del análisis de sangre que ha detectado este tumor en más de 8 de cada 10 pacientes con este cáncer. ¿Sustituirán a la prueba de sangre en heces?

El cribado establecido es uno de dos pasos que implica que toda persona sin antecedentes de 50 a 69 tiene que hacerse test de heces para ver si hay sangre oculta. Si es negativa hay que repetir cada dos años y si es positiva, aunque probablemente uno no tenga cáncer, se recomienda hacer una colonoscopia y ahí se ve todo el colon, se puede quitar un pólipo adenomatoso pequeño y solo someter a cirugía aquellos casos en los que se ve que es un cáncer manifiesto. Con la colonoscopia se puede erradicar la enfermedad. Ahora para el futuro tenemos datos de enorme interés y vienen por determinar el ADN tumoral en heces. Esto no sustituye las pruebas anteriores, sino que es una opción más. Según un estudio de «New England Journal Medicine», tiene una sensibilidad del 93,9%, superior a la de sangre oculta en heces que es del 67,3%, aunque es menos específico, es decir, que puede haber más falsos negativos. Aún no está listo para pasarlo a la clínica y falta ver financiación. Pero se trata también de una prueba en heces. La otra prueba muy significativa es la que determina el DNA tumoral pero en sangre. Es decir, una analítica. Tiene, según la misma revista, una sensibilidad del 87,5% para los estadios iniciales, y del 83,1% para el cáncer colorrectal y una especificidad del 90%, y esta sí puede llegar a sustituir la prueba actual porque, ya que uno va a hacerse un análisis, puede solicitar que se incluya está determinación. El inconveniente es que no está aprobado aún por el Sistema Nacional de Salud y cuesta dinero.

¿En el futuro serán pruebas más baratas?

No, porque la prueba de sangre en heces es muy barata. Y en todo caso, sea la prueba que sea, no evita que si sale positivo se tenga que hacer una colonoscopia.

En España, se realiza el cribado hasta los 69 años. Sin embargo, la UE sugiere hacer este seguimiento hasta los 74. ¿Por qué no se hace? ¿Faltan infraestructuras para hacer colonoscopias en caso de positivo?

Es un tema más de estrategia, lo decide cada región. Pero deberían ser iguales, para eso está plan de calidad del Ministerio de Sanidad y hay un Consejo Interterritorial.

¿Puede estimarme a qué población diana se llega con cribado y cuánta gente realmente luego va a hacerse la prueba?

Varía en cada comunidad autónoma. Con el sistema actual, estimo que no es mayor del 55-60%, que son los que contestan cuando se les pide hacerse test. Hay que animar a la gente a que se haga cribado.

¿No debería el Ministerio de Sanidad controlar que las autonomías hagan seguimiento, así como la equidad con los cribados y que se llegue a las edades recomendadas por la UE?

Está todo transferido. En todo caso, el Ministerio debería estar haciendo seguimiento para ver si se están cumpliendo objetivos o no.

¿Por qué hay tantos casos?

Hay un enigma que lo estamos viendo en todos los congresos mundiales sobre por qué están apareciendo más casos en personas jóvenes y no sabemos exactamente el porqué, aunque parece relacionado con el estilo de vida. En España la cifra es tan alta porque la población está envejecida.

¿Alguna recomendación para los pacientes?

A todos los diagnosticados con cáncer colorrectal se les debería hacer una biopsia líquida de DNA tumoral circulante, ya que con este biomarcador se detectan la probabilidad de recaída. Por eso clamamos para que en toda España pueda hacerse esta prueba para ver si tras la cirugía tienen que someterse o no a quimioterapia. Debería incluirse en la cartera de todos los hospitales. En cáncer de mama se hace test genómico para ver si tienen recaída, ¿por qué en cáncer de colon no?