La estrategia de Irene Montero: exige al PSOE fagocitar las siglas de Sumar para evitar la fragmentación de la izquierda

Irene Montero, exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos, busca que Podemos pueda tener el camino libre para una vuelta con éxito. En la estrategia morada buscan eliminar las siglas de Sumar para así figurar como la única alternativa de la izquierda desencantada con Pedro Sánchez, pero no tanto. Pero tiene aún a Sumar que si logra que el electorado vea como un ente más de Sánchez les habrá despejado. En ello ha hecho énfasis durante una entrevista en RNE este viernes donde ha subrayado la necesidad de que el PSOE integre a una parte de Sumar en sus filas para evitar una mayor fragmentación de la izquierda en España. Según Montero, la clave para una posible unidad de la izquierda alternativa radica en un esfuerzo conjunto de los socialistas, quienes, a su juicio, también tienen una tarea pendiente.

Montero definió a esta parte de Sumar como “sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del partido” y aseguró que, una vez se logre esta integración, las alianzas en el seno de la izquierda alternativa “caerán por su propio peso”. La exministra dejó claro que la falta de unidad en la izquierda podría ser una de las razones que impidan un avance significativo en las próximas elecciones generales.

Por otro lado, Montero ha confirmado que Podemos se encuentra preparado para cualquier escenario político, incluso ante la posibilidad de un adelanto electoral, que dependería del presidente Pedro Sánchez. Ante este panorama, el partido celebrará este fin de semana su quinta asamblea estatal, donde Montero fue lanzada como candidata para las próximas elecciones generales. En su discurso, la líder de Podemos ha tendido la mano a sectores de izquierda y de la sociedad civil que defienden el "pacifismo" y se oponen al "régimen de guerra", en referencia a la postura del partido frente a la creciente militarización en Europa.

Relación con Yolanda Díaz y la "despolitización"

Cuestionada sobre su relación con la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, Montero negó que las decisiones políticas estuvieran motivadas por cuestiones personales. Aunque reconoció que entre ellas existen relaciones personales, la eurodiputada de Podemos rechazó la idea de reducir la política a asuntos personales, alegando que ese enfoque solo busca “despolitizar” a la ciudadanía. “Nosotros no repartimos carnés de izquierda, pero tenemos memoria”, afirmó Montero, refiriéndose a aquellos sectores progresistas que, según ella, han criticado las luchas feministas y la protesta social, tachándolas de "ruido". La exministra advirtió que esta postura de los sectores progresistas podría favorecer la "antipolítica" y dar paso al avance de la extrema derecha, simbolizada por el auge de partidos como PP y Vox.

La unidad de la izquierda, una tarea compartida

Montero también abordó la cuestión de las confluencias políticas de cara a las elecciones generales, reiterando que las alianzas en la izquierda deben ser orgánicas y no forzadas por los partidos. En este sentido, destacó que si se pone a la izquierda alternativa “en pie”, las alianzas surgirán de manera natural. Sin embargo, también insistió en que la unidad no solo depende de Podemos, sino que el PSOE tiene un papel importante en este proceso. "La tarea del PSOE en todo este proceso es hacer la unión con los sectores del PSOE que ahora mismo están fuera del partido", afirmó Montero, señalando que en su opinión, Sumar sigue siendo un espacio que está subordinado al PSOE. Además, la exministra de Igualdad no dejó de lado las críticas al presidente Pedro Sánchez, asegurando que la salida de Podemos del Gobierno y la entrada de Sumar comprometieron las "posibilidades de transformación" en la legislatura actual, lo que ha permitido a la derecha aumentar su influencia y acercarse al poder.

Críticas a la inacción del Gobierno

Montero también aprovechó la ocasión para criticar la gestión del PSOE en el Ejecutivo, indicando que la situación actual, donde "solo manda el PSOE", ha bloqueado los avances en las políticas progresistas y ha dado paso a la inacción del Gobierno. Según Montero, esto ha facilitado que la derecha gane terreno y se acerque peligrosamente a la Moncloa.