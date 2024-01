Diez alimentos para hacer frente a la gripe y los resfriados

Aunque no hay un alimento milagroso que cure los resfriados o las gripes, sí que hay algunas comidas que permiten aumentar nuestras defensas y prepararnos para hacer frente a los virus invernales. Según destacan desde Nutritienda, para mantenerse saludable durante el invierno "es recomendable prestar atención a nuestra dieta y elegir alimentos que fortalezcan nuestro sistema inmunológico y de esta forma poder combatir los resfriados, reduciendo la gravedad y duración de los síntomas".

Estos son 10 de los alimentos más nutritivos que contribuirán a reforzar nuestro sistema inmune para enfrentarnos a las enfermedades típicas del invierno

1. Cítricos. Las frutas como naranjas, mandarinas, limones y pomelos tienen un alto contenido en vitamina C. En nuestro cuerpo actúa como antioxidante y ayuda a proteger nuestra células frente a los daños causados por los radicales libres. La ingesta de vitamina C a través de los alimentos contribuye el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Durante mucho la vitamina C ha sido utilizada como remedio para los resfriados. Sin embargo, en realidad no los previene, pero en algunos estudios se ha visto que la suplementación con vitamina C puede reducir la duración de los mismos.

2. Ajo. Es fuente de minerales como el yodo, el fósforo y el potasio y de vitamina B6 y C. Las propiedades del ajo están basadas sobre todo en los componentes sulfurados que contiene (alicina, alil/dialil sulfidos). Se le atribuyen numerosas propiedades beneficiosas para salud: efecto antiséptico, antiinflamatorio, bactericida, antiviral, antifúngico y antiparasitario intestinal. Los efectos del ajo parecen manifestarse, sobre todo, cuando éste se ingiere crudo. Se trata de un alimento muy interesante desde el punto de vista nutricional, tan versátil que se puede incorporar a sopas, guisos y salteados.

3. Miel. A pesar de que siempre se ha dicho que la miel ayuda a aliviar la tos, se trata de un mito. No obstante, es una forma de endulzar las bebidas calientes y que resulten agradables de tomar cuando una persona está resfriada. Además, la miel se puede utilizar como edulcorante natural, aunque en pequeñas cantidades por su alto contenido en azúcar.

4. Yogur con probióticos. Es una fuente importante de proteínas y calcio, que nos ayuda a mantenernos saludables. Este alimento contiene bacterias beneficiosas para el organismo y el sistema digestivo. Además, estos lactobacillus ayudan al cuerpo a controlar el estrés y puede prevenir la depresión y la ansiedad. Se puede consumir con frutas o cereales o para realizar batidos y salsas.

5. Verduras de hojas verdes. Las espinacas acelgas y kale, son fuente de vitaminas como la A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. Además, son una excelente fuente de fibra y minerales, esenciales para mantenerse sano. Se pueden consumir en crudo o al vapor para que conserven todos sus nutrientes.

6. Frutos secos. Las almendras, nueces y pistachos, contienen vitamina E, una vitamina liposoluble que, aunque no combate las infecciones, sí contribuye a proteger las células contra el daño oxidativo. Se pueden consumir a modo de aperitivo saludable, o también pueden aportar un toque crujiente, delicioso y nutricional si se añaden a ensaladas o al yogur, según Nutritienda.

7. Pimiento rojo. Otro alimento fuente de vitamina C. De hecho, un pimiento tiene casi 3 veces más vitamina C que una naranja, también de la A, B6, que contribuyen al funcionamiento del sistema inmune y de betacarotenos, que aumentan nuestras defensas. Al igual que el resto de verduras se puede consumir crudo, al horno o como condimento para salsas.

8. Té verde. Este tipo de té contiene catequinas, un grupo de polifenoles, unas sustancias presentes en las plantas con una alta capacidad antioxidante y que combaten los radicales libres. Des esta forma protege al organismo frente a la acción nociva de las sustancias oxidantes que debilitan al sistema de defensa natural del cuerpo. Por otra parte, el té verde dificulta la absorción de hierro presente en los alimentos, por lo que su consumo no estaría indicado en caso de estar atravesando un proceso anémico.

9. Salmón. El salmón es una fuente de ácidos grasos omega-3, esenciales para la salud del corazón. Disfrutar de una comida deliciosa y saludable es tan fácil como cocinar el salmón al horno con limón y hierbas.

10. Sopa de pollo. Esta plato tiene propiedades beneficiosas para combatir los resfriados, ya que es una excelente forma de incrementar la ingesta de líquidos y ayuda a hidratarnos. Pero es también un mito que alivie la congestión nasal o que reduzca la inflamación en las vías respiratorias.

Una sopa de pollo casera puede incluir vegetales como zanahorias, apio y cebolla, lo que la convierte en una opción deliciosa y saludable en los meses más fríos del invierno y cuando notamos los primeros signos del resfriado, informa Nutritienda.