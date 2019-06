¿Quieres volver a ver “Verano azul”? Te decimos dónde

El 11 de octubre de 1981 se estrenó “Verano Azul” en TVE. Sus 16 capítulos se convirtieron en un fenómeno televisivo. Aunque en esos años no existían las mediciones de audiencia, según RTVE se estima que un 91,3 por ciento de los espectadores habían visto al menos un capítulo. Después llegaron las múltiples reposiciones en cuanto llegaba el estío: en 1987, 1994, en dos ocasiones, 1995, 2001, 2005, 2006 y 2014. Los lagrimones de Pancho gritando: “¡Chanquete ha muerto!” -no es un “spoiler”, quien a estas alturas no lo haya oído al menos 20 veces es que pertenece a otra galaxia- forman parte de la historia de nuestra televisión.

En estas fechas ya está al alcance de los espectadores gracias a RTVE, que ha lanzado un canal en YouTube dedicado a su archivo histórico. Se emitirán series y programas de los años 80 y 90 y dará muchas alegrías a los nostálgicos. El canal se inaugura con un maratón de “Verano azul” y, gracias al equipo de archivo de la corporación, además de la ficción podremos ver el casting de los jóvenes que participaron en la serie dirigida por Antonio Mercero. El estreno se podrá comentar con el “hashtag” #MaratonVeranoAzul. Además se podrá ver cada semana un capítulo de series que marcaron una época como “Anillos de oro”, la serie de Pedro Masó escrita e interpretada por Ana Diosdado, al que le acompañó como personaje fijo un jovencísimo Imanol Arias. Era la primera vez que una serie abordaba en nuestro país el divorcio y, a través de episodios auto conclusivos, de abordaban diferentes casos. En el reparto también José María Rodero, María Asquerino, Alberto Closas, Juan Luis Galiardo, José Bódalo y otros gigantes de la interpretación española.

También se podrá ver la adaptación televisiva de la novela de Gonzalo Torrente Ballester “Los gozos y las sombras”. El elenco era un lujo, ya que estaban Eusebio Poncela, Charo López, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga, entre otros. Otra adaptación, en este caso de la novela de Arturo Barea, fue “La forja de un rebelde” con Antonio Valero, José Luis López Vázquez y Rafael Alonso. También volverá “Hola Raffaella”, un programa que se emitió entre 1992 y 1994. En este espectáculo de variedades, presentado por Carrá actuaron intérpretes como Alaska, Celia Cruz, Coque Malla, Miguel Bosé y Marta Sánchez en una nómina que es eterna, así como los actores, periodistas y presentadores de televisión que aparecieron. El espacio ganó dos Tp de oro, que se concedían por votación popular.