Internet fue una de las últimas piezas claves que hicieron falta para acabar de hacer del mundo una 'aldea global'. Este concepto, curiosamente, fue acuñado en los años 60 por el sociólogo canadiense Marshall McLuhan, pero para llegar a propiciarse del todo tuvo que esperar casi medio siglo a que se popularizase el uso de la red mundial de información, que puso en contacto los puntos más alejados de la Tierra.

A pesar de que hay muchos hábitos, gustos y costumbres que se están estandarizando en todos los países, afortunadamente aún existen grandes diferencias entre unos y otros, todavía queda lugar para la 'originalidad'. Aunque todos pertenezcamos a una misma especie, en cada lugar del mundo se han desarrollado durante siglos tradiciones y creencias que los hacen diferentes al resto.

En muchas ocasiones, estas divergencias no suelen causar rechazo, sino curiosidad. Sin embargo, hay ciertos usos que se dan en cada población como algo cotidiano, peor que fuera de ella podrían ser vistos como gestos de mala educación o faltas de respeto. Por ejemplo, y sin irnos muy lejos, en Marruecos se considera que eructar después de una comida es una forma de demostrar que se ha disfrutado de ella, mientras que aquí exactamente lo mismo se toma como algo descortés.

Mercadillo en Marruecos PIXABAY

Resulta muy relevante, entonces, conocer si algún gesto o costumbre está especialmente mal visto en un país al que iremos a visitar próximamente para no parecer un turista maleducado ni ofender a ningún lugareño. Más importante incluso que un plano de la ciudad, es tener una idea general de los usos y formas de ser del lugar a donde vayamos.

Los 18 gestos que debes evitar en el extranjero si no quieres 'tener problemas'

Haremos un repaso ahora de algunas acciones que, a pesar de que en España estén bien vistas, en ciertos lugares del mundo llevarlas a cabo podrían hacer que faltásemos al respecto o hiciéramos sentir mal a alguna persona. Como dice el viejo refrán, "el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones", es decir, que la voluntad de poco vale si con ella se ha cometido una ofensa.

Francia y Reino Unido

No está bien visto hablar del dinero que gana cada uno ni preguntarlo directa o indirectamente. Para los franceses y los británicos, es un tema delicado y se sienten incómodos cuando se les interroga al respecto.

Noruega

Para los ciudadanos de este país escandinavo, la fe o las prácticas religiosas también son un tema que prefieren vivir en la intimidad, y consideran de mala educación preguntar a otros por ello. Todas estas cuestiones son objeto normal de conversación en España, pero somos un caso raro.

Nueva Zelanda

Aunque para el resto del mundo utilizar el claxon del coche para llamar la atención de un conocido que se ve por la calle es un símbolo de complicidad, en esta zona de Oceanía está considerado un insulto grave, y es normal que las personas reacciones de forma agresiva.

Turquía

Para los turcos, el gesto juntar índice y pulgar levantando los otros tres dedos (OK) on el que aquí se expresa 'conformidad', allí se utiliza para señalar que la otra persona es homosexual, lo que no está bien visto ni aceptado.

Estados Unidos

El no dejar propina, o dejar menos del 10% como mínimo, provocará caras muy largas e incluso alguna discusión. Los trabajadores de la hostelería sacan gran parte de su sueldo de esos 'extras' y, aunque no es una regla escrita, sí está muy presente.

Un grupo de amigos se reúnen para dejar generosas propinas a los camareros

Japón

En el país nipón ocurre exactamente lo contrario, que dejar propina se considera una ofensa. Muchos camareros se pueden ofender si lo hacemos, incluso podrían llegar a perseguirnos para devolvernos el dinero.

Singapur

Aunque en España no sea una falta de respeto comer en el transporte público (aunque dependiendo de en qué lugar sí está prohibido), allí es una gran ofensa.

Ucrania

A las personas en Ucrania les encanta regalarse flores en cualquier ocasión, ya sea una sola o en racimo, pero jamás de dos en dos. El par solo se utiliza cuando ha muerto alguien. Si se quiere sorprender a un amigo del este, se puede probar a entregarle once rosas y no una docena, como es popular allí.

Ramo de flores para el Día de la Madre De Compras La Razón

Italia

Nuestros hermanos mediterráneos tienen la costumbre de no tomar nunca café con leche después del mediodía. Dicen que se hace muy pesado para la digestión, y pasada esta hora lo beben solo.

Chile

Para los chilenos es de muy mala educación comer con las manos, incluso platos que en España nos encanta agarrar directamente (churros, croquetas, gambas, donuts, etc.).

China

La cultura china está llena de simbolismos, aunque la nuestra es más directa y literal. Para ellos, regalar un paraguas es sinónimo de 'separación', y entregar un reloj quiere decir que 'alguien se está muriendo'.

Irlanda

Aunque a nadie le gusta que imiten su acento, los irlandeses se lo suelen tomar especialmente mal, así que no lo intentes si no quieres acabar teniendo algún conflicto.

México

A los mejicanos les sucede lo mismo que a los españoles, que son muy bromistas. Por ello, se debe 'tener la piel más gruesa' cuando allí se nos haga una broma, porque para ellos es una forma natural de expresarse.

Alemania

Tan rectos y serios como son los alemanes, se toman demasiado a pecho que se les felicite el cumpleaños antes de la fecha indicada, y tienen la superstición de que hacerlo provoca una racha de 'mala suerte'.

India

En la India está muy mal visto y es considerado una gran falta de respeto tocar en público a alguien del sexo opuesto, sea nuestra pareja o se haga simplemente como un gesto de cariño o compadreo.

Calle de la India PIXABAY (eddypellegrino)

Kenia

Los kenianos tratan de ser muy respetuosos hacia los demás, y por ello siempre se refieren a la otra persona pronunciando primero su apellido y después su nombre, jamás al revés.

Hungría

Por mucho que a los españoles nos guste brindar haciendo 'chinchín' con las copas, en Hungría es algo muy descortés. Para ellos es importante mantener la solemnidad de un brindis haciéndolo en silencio, tanto, que estuvo prohibido por ley durante un siglo y medio.