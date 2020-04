Viaje a Holanda. La vida en el centro de Ámsterdam.

El tintineo de las campanillas de las bicicletas que circulan en Amsterdam, es de los sonidos más evocativos. Vivir como holandesa, en la ciudad de los canales, deja para siempre una huella imborrable, llena de nostalgia y de emociones placenteras.

Llegaba de Madrid por la noche al aeropuerto de Schiphol, recorría los pasillos de su enorme centro comercial y le pedía al taxista que me llevara a casa a la calle PC HOOFSTRAAT, cerca del museo Van Gogh.

El recorrido por lo general era en silencio, en taxis modernos e impecables. La música de fondo solía ser la de Sky Radio, mi emisora favorita en Holanda. Cuando el taxista giraba para entrar en la avenida OVERTOOM y después por la calle STADHOUDERSKADE, respiraba, ya me sentía en casa.

Mirar el color burdeos de la moqueta de los 86 altísimos escalones que separaban el nivel de la calle con el piso, no me costaban nada, al contrario, llegar a casa era maravilloso y emocionante. Marc me esperaba con la cena preparada, en pleno centro de Ámsterdam. ¿Que si echaba de menos un ascensor para subir la maleta o la compra? la verdad es que no. Todo es cuestión de acostumbrarse y siempre me pareció que además de hacer ejercicio, era la manera perfecta de sentirme como una “verdadera holandesa”

Tener coche en el centro de Amsterdam es una tontería, la vida transcurre a golpe de pedal, la bicicleta se convierte en un vehiculo imprescindible, y te acostumbras tanto, que a pesar de que en la capital de Holanda llueve casi todo el año, se adapta uno perfectamente usando ropa impermeable de los pies a la cabeza, y no solo eso, sino se convierte uno en experto ciclista y malabarista; se conduce la bicicleta con una mano, con la otra se lleva el paraguas, en el manubrio se cuelgan las bolsas de la compra y por supuesto no faltan los cascos, ...un atrezzo muy nederlands.

Por las mañanas

¡Buenos días! lo primero e indispensable es ir comprar la prensa, iremos por el carril bici, dirección la plaza LEDSEPLEIN. El recorrido por la calle Pieter Cornelisz Hoofstraat no es un recorrido fácil , y no me refiero porque haya curvas o cuestas imposibles o porque el tráfico sea insoportable, la complicación estriba, en no detenerse en cada uno de los escaparates de los negocios este recorrido. Esta es la calle en donde se concentran las marcas internacionales, en cada escaparate el despliegue de sugerencias y tentaciones es brutal.

Sigamos hasta la esquina y giremos a la izquierda en la HOBBEMASTRAAT. En esta calle, en el lado de la derecha, hay que detenerse en el escaparate de la tienda Romeovetro, allí compramos estas cabecitas de cristal cuando teníamos algún compromiso.

Seguiremos recto por la calle Leisdsebosje y aquí, hay que detenerse sí o sí, en la floristería más creativa de la zona Flowershop Ivy. El placer de este alto es admirar cada las composiciones florales más espectaculares jamás vistas, y desde allí, pocos metros más adelante llegamos a la plaza Leidseplein y dejamos la bicicleta aparcada justo en la placita. Ojo con recordar cual es tu bicicleta y de encadenarla bien.

Este rincón de Amsterdam, siempre animado, existe desde el siglo XVII, antiguamente los campesinos se congregaban aquí, antes de entrar en la ciudad. Su primer nombre era Leidsepoort, que marcaba el final de la calle principal que conducía desde Leiden a Amsterdam.

En la misma plaza podemos ver el Hotel American de estilo Art Decò y la Stadsschouwburg, el teatro de Amsterdam fue construido en 1849 y albergó la antigua sede del Ballet Nacional y el teatro de la Ópera. Allí mismo se encuentra el histórico Bulldog café.

Es el momento de comprar el periódico e irnos al café Luxembourg, el rincón perfecto para una buena lectura. Entre la lectura de la prensa y la de un buen libro, la mañana se va volando.

El café Luxembourg está en la Spui Platz, en la zona de la Universidad de Amsterdam, que aunque suene que está alejado del ambiente de la ciudad, está a sólo quince minutos andando desde la plaza Leidseplein.

La lectura lo embulle a uno de tal manera, que si encima estás en el sitio adecuado, cómodo y concentrado, suele costar moverse. Se me ocurre un plan, quedémonos aquí y pensemos ya en un riquísimo aperitivo.

¿Que has preferido quedarte en casa en vez de venir con nosotros a este viaje virtual? no pasa nada. Te voy a decir lo que vamos a preparar hoy para la cena o comida al puro estilo holandés.

Bitterballen (las croquetas más ricas de Holanda)

Se trata de las típicas croquetas pero los holandeses las hacen con carne.

La receta es esta:

1/5 kg. de morcillo, cocido y deshilachado

1/2 cebolla picada y pochada en mantequilla

1/2 taza de harina

2 tazas caldo de carne

Perejil picado

Salsa Perry

Nuez moscada

Sal y pimienta

Hacemos la pasta:

Se pochan las cebollas picadas en la mantequilla, se agrega el harina poco a poco y se remueve un par de minutos con varillas de batir y agregamos 2 tazas de caldo de carne, remover otros dos minutos y después agregamos el morcillo y los mezclamos con una lengua de cocina, agregamos el perejil, algunas gotas de salsa Perry y un poco de nuez moscada, la sal y la pimienta. Agregamos el perejil picado, removemos para que todo quede impregnado y vaciamos la mezcla en un molde que dejaremos en el frigo, por 4 horas cubriendo con un film.Lo podemos dejar también durante toda la noche.

Freír las croquetas:

Cuando nos dispongamos a freír las croquetas, debéis de tener dispuesto en varios contenedores, los siguientes ingredientes:

Harina

2 yemas

2 cucharadas soperas de leche

Pan rallado

Aceite de girasol

Con una espátula o cuchara, cortamos un trozo de la pasta que ya hemos sacado del frigo, le damos forma de chorizo y lo pasamos por el harina, cortamos trozos del tamaño de una croqueta y vamos dándole forma con las manos, después las pasamos por las yemas de huevo y el pan rallado y las metemos a freír. Entrar en este link

Las Bitterballen se comen con mostaza de Dijon y si escuchamos mientras tanto, una de las canciones más románticas holandesas interpretada por Paul de Leeuw, " Ik heb je lief " poco nos faltará para sentirnos holandeses.

Si lo que estamos deseando es seguir el recorrido por esta zona, debemos de ir hacia el Bijenkorf, ubicado en la plaza del Dam , que es la plaza más importante de la ciudad. La plaza se construyó en 1275 y una represa del Río Amstel uniendo el Warmoesstraat y Nieuwendijk . Su nombre Dam significa represa. En 1830 se estableció en la plaza, la sede del Ayuntamiento que posteriormente se convirtió en el Palacio Real. Se conoce como Koninklijk Paleis . Es una de las construcciones mas famosas de la denominada Golden Age, uno de los principales monumentos en Holanda. Su galeria interior se pueden apreciar pinturas y esculturas de célebres artistas.

En 1808, el Rey Luis Bonaparte I, transformó el edificio en palacio. Se conserva hasta la fecha intacto albergando de las colecciones más bellas del mundo. Es para los Reyes de Holanda su actual espacio oficial de recepciones reales.

Y como ya nos hemos puesto en tono “real” ahora os voy a invitar a que participeis en la fiesta de las fiestas en la capital holandesa. ¡El cumpleaños del Rey! el Koningsdag.

Participar en las fiestas locales es una de las fórmulas perfectas para conocer a la gente local, sus costumbres y sus tradiciones, el cumpleaños del Rey es la mejor.

Los festejos en Holanda en el día del cumpleaños del Rey, son insuperables. Ya podría escribir folios y folios sobre este tema para describirlo pero seguramente no terminaría de relatar todo lo que los holandeses organizan para la celebración. Es la fiesta por excelencia en Amsterdam. La gente salta desde la mañana hasta la noche a las calles, vistiendo siempre con alguna prenda de color naranja, el color símbolo del país. En cada tienda, hotel, bar, bicicleta, canal, coche, puente, parque, casa,… organizan algo para festejar a su Rey.

Este año, que esperemos todos estemos ya en la calle, se celebrará el 27 de Abril. Mirad el programa, es fantástico.

Pero aquí no acaba lo que se puede vivir en Ámsterdam, queda mucho por descubrir en plan holandés, si ya estáis con la agenda en la mano, apuntaros otra cita imprescindible y única, el Concierto en los canales del canal Prinsengracht. El concierto que se lleva a cabo en uno de los canales más bonitos de la ciudad, es gratis, se puede disfrutar estando a bordo de un barco o desde la calle a la altura del Hotel Pulitzer. Un concierto único al anochecer, con un ambiente impresionante. La fecha este año es el 22 de Agosto.

Este año la fecha está marcada para el Sábado 22 de Agosto. A las 16 hrs será el momento de los más pequeños y de las 20.00 hrs a las 22.30

Amsterdam es otra de las ciudades que es infinita. Entre museos, paseos, arte,cultura, conciertos, terrazas, etc. ¿Qué preferimos?

Por el momento os dejo estas ideas que siempre tendremos tiempo de volver.

Tot ziens Amsterdam!!