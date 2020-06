9 joyas culturales que tiene España y ningún otro país

Basta buscar en Internet “España, el único país con...” para que el buscador genere automáticamente resultados negativos. Todos negativos. Quiero decir que si un joven mejicano con dudas sobre visitar España este verano, decide buscar elementos únicos de nuestro país, el buscador le dibujará un escenario, si no apocalíptico, cercano a ello. España es el único país de Europa que hace esto mal, España es el único país del mundo a quien se le ocurre equivocarse con esta nimiedad, España igual a horror, España igual a terror. Pero la verdad se aleja del Internet más veces de las que pensamos, cualquier prosa escrita se aleja antes o después de la realidad, y si el mejicano decidiese, pese a todo, visitar España, comprobaría extrañado que se trata del único país del mundo con una cantidad de bellezas difíciles de igualar. Ya lo dice el proverbio árabe: “quién vive, ve mucho; quien viaja, ve más”.

1. La ciudad con más Patrimonio de la Humanidad

Córdoba es desde el año 2018 la ciudad del mundo con más Patrimonio de la Humanidad, con cuatro bienes inscritos por la UNESCO. Comenzó esta lista la Mezquita-Catedral, en 1984, construida entre los siglos VIII y XVI, que a su vez es también uno de los templos religiosos más extensos del planeta. Como era de esperar, en el año 1994 se extendió esta categoría al resto del casco antiguo de la ciudad, caracterizado por el amplio número de mezquitas - llegó a albergar 300 - y palacios que recuerdan al mundo que esta bella ciudad tuvo en tiempos musulmanes la importancia de Constantinopla o Damasco. Como bien inmaterial se inscribió en el listado la Fiesta de los Patios de Córdoba, patios incluidos. Ocurre durante doce días al empezar el mes de mayo, cuando las familias y comunidades de vecinos de la ciudad dedican su tiempo a decorar los patios con un sinnúmero de macetas de flores, como si lanzasen puñados de color intenso a las paredes blancas. En cuarto lugar, el número que la convierte en la ciudad con más Patrimonio, entra Medina Azahara, la ciudad brillante, inscrita en el listado como bien cultural en el año 2018.

2. . La muralla intacta más antigua del mundo

Europa dedicó siglos (si no los sigue dedicando, de una forma u otra) a recuperar el esplendor del Imperio Romano. Desde los intentos bizantinos hasta el Sacro Imperio Romano Germánico, pasando por Carlomagno, los países occidentales procuraron demostrar al mundo que la gloria de Roma seguía en pie. Claro que no es así. Nos guste más o menos, de este increíble imperio apenas quedan las ruinas y su legado cultural. Y pocos edificios se salvan de las ruinas, si se salva alguno. Pero en Lugo pueden decir que cuentan con la única la muralla romana cuyo perímetro sigue intacto en su totalidad, y viendo los restos deplorables del Muro de Adriano se le puede reconocer el mérito a los lucenses. Levantada en el siglo III, cuenta con 85 torres y diez puertas de entrada, y su edad y su buen estado la convierten además en la muralla intacta más antigua del mundo.

3. Único país con arte mudéjar

Aunque la arquitectura mudéjar de Aragón sea Patrimonio de la Humanidad, y no toda la de España en su conjunto, podemos considerar la primera como un gesto simbólico que abarca a este estilo único y exquisito de arquitectura en nuestro país. Desarrollado entre los siglos XII y XVI, fue posible gracias a los habitantes musulmanes que permanecieron en sus ciudades tras las conquistas de estas por parte de reyes cristianos, mezclando así la arquitectura cristiana con la suya propia. El resultado es sobrecogedor. Las ciudades de Toledo y Valencia guardan deliciosos ejemplos, y visitantes de todo el mundo se regodean en el detalle de sus techos, ideados por las mentes más geniales de su época. Esta incorporación artística única en el mundo se suma a uno de los países (España) con más estilos de arquitectura. Prerromano y romano, gótico - con todas sus variantes -, barroco, mudéjar, renacentista, modernista... creando la silueta de piedra más bella que pueda encontrarse en Europa.

4. Mayor biodiversidad de Europa

Una leyenda urbana asegura que contamos con la mayor biodiversidad del mundo pero esto no es posible. Competir con espacios como el Amazonas, donde todavía hoy se descubren a puñados nuevas especies, no sería justo para nosotros. Pero sí somos, ligeramente por encima de Italia, el país europeo con mayor biodiversidad. Esto lo permiten nuestros amplios parques naturales, la variedad de climas que cruzan el largo y ancho de nuestro país y su punto de paso para numerosas aves migratorias. El lince ibérico, el águila imperial ibérica y la cabra montés son algunas de nuestras especies animales endémicas, mientras que en el campo de la flora destacan con orgullo las bonitas peonias o el roble cerrioide. Pero sí que hay algo por lo que no alegrarse. Muchas de estas especies que guardamos con tanto orgullo se encuentran actualmente en peligro de extinción, como el lince ibérico, el urogallo cantábrico o el quebrantahuesos, y harán falta años de esfuerzos y colaboración para restablecer sus poblaciones.

5. El libro no religioso más vendido

Suena a tópico pero es cierto. Los expertos coinciden en que El Quijote de Cervantes es el libro no religioso más vendido. Se han vendido más de 500 millones de copias desde su publicación y ha sido traducida en más de 140 lenguas y dialectos, desde el chino hasta el asturiano, siendo así el tercer libro más traducido del mundo. La importancia de este libro en el mundo entero no se debe únicamente a su genialidad, sino a lo próximas que trata el autor las virtudes y defectos de todo ser humano. La humildad y paciencia de Sancho Panza, camufladas bajo una bruma de estupidez, el valor y la vanidad de Don Quijote, la avaricia y maldad de quienes se cruzan por su camino, cada gran virtud y defecto del ser humano se tratan con una ágil pluma que, cuatro siglos después de su primera edición - de cuyos ejemplares, uno se vendió por 1.5 millones de dólares hace pocos años -, todavía no ha pasado de moda.

6. Conjunto de yacimientos prehistóricos más importante del mundo

Ya desde sus primeros pasos, el ser humano iba de vacaciones a España y, al verla, se quedaba a vivir. O algo parecido. Por eso existe en Burgos el sitio arqueológico de Atapuerca, el más importante del mundo y donde más descubrimientos se han hecho sobre los primeros pasos de la evolución humana. Por esto y más razones fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aparte de haberse encontrado restos de Homo con una antigüedad de 1.2 millones de años, se han descubierto en los yacimientos restos de hasta cuatro especies diferentes de homínidos, en una aventura que comenzó a finales del siglo XIX durante la construcción de un tramo de ferrocarril, hasta hoy, con expertos venidos de todo el mundo. La importancia de este yacimiento pasa por responder a una de las grandes preguntas del hombre, de dónde venimos, y sus huesos y herramientas escondidos en la tierra se vanaglorian de haber sido quienes han respondido a gran parte de esta intrigante duda.

7. Catedral gótica más grande del mundo

Es la catedral de Santa María de la Sede, en Sevilla. Construida a lo largo del siglo XV, alberga en su interior los restos de algunas de las figuras más emblemáticas de nuestro país, entre los que destacan Cristóbal Colón, Alfonso X el Sabio y Pedro I el Cruel. En el año 1987 fue declarada, junto al Real Alcázar y el Archivo de Indias, Patrimonio de la Humanidad, y una visita por dentro y por fuera es capaz de pasmar a los más meticulosos conocedores de la arquitectura medieval. Destaca por su belleza, aunque sea de estilo renacentista, su Giralda, y en su interior se deleita el visitante con el famoso Patio de los Naranjos. Aunque estamos hablando de un edificio que va más allá de una única religión. Construida sobre la base de una mezquita musulmana, hoy es una muestra de confluencia entre las distintas culturas que han pasado por nuestro país, y es precisamente esto lo que la convierte en un monumento excepcional.

8. Único país del mundo en África y Europa

Aunque Italia y Portugal pueden tener territorios insulares en el continente africano, España es el único país de Europa - y del mundo - que forma parte de África y de Europa en sus territorios continentales, gracias a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es comprensible, vista nuestra Historia. Desde los tiempos de Cartago hasta la actualidad, la Península Ibérica ha compartido estrechos lazos de amistad o de guerra con el norte africano, y ello se repercute en numerosos aspectos de nuestra cultura. El arte, trazas de la gastronomía y numerosas palabras de nuestro vocabulario - naranja, azúcar, jabalí, bellota y otros tantos centenares - se han visto profundamente influenciados por las tradiciones norteafricanas y árabes. Por tanto, es posible visitar España en África, y África en España, aunque España sea Europa.

9. País más saludable del mundo

Así, a bocajarro. Un estudio realizado en 2019 por la revista Bloomberg desveló que, por su gastronomía, estilo de vida y clima, España es el país más saludable del mundo para vivir. Esto se demuestra, no solo por ser uno de los cinco países con mayor esperanza de vida al nacer, sino por nuestro estilo de vida en su forma más genérica. La gastronomía, única en el mundo; la siesta, indispensable para estar descansados; las horas en las terrazas disfrutando de una cerveza fresca y un sol tibio; el vino de aromas únicos; las risas en las noches calurosas; la playa, las mejores playas de Europa. Nuestro país contiene todos los elementos posibles para disfrutar de una vida saludable. Reír, dormir, comer y amar son las mejores medicinas según los médicos para vivir una vida larga y feliz. En España, las cuatro casi pueden considerarse como deportes nacionales y nos encanta.