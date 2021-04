El espectacular Domo 360º, el espacio inmersivo para eventos de alto impacto emocional, ubicado en la Ciudad Universitaria de Madrid, ofrece una experiencia envolvente, única en España, donde vivir los mejores espectáculos como jamás imaginaste. Se trata de un espacio camaleónico, diseñado por la Universidad Politécnica de Madrid y New Media Creative Technology y Studio, que tiene la capacidad de transformarse completamente para adaptarse a las necesidades de cada espectáculo, donde el límite lo pone la imaginación.

Un proyecto totalmente revolucionario basado en la implantación de una estructura geodésica de 21 m de diámetro con liner de proyección interno instalada en los Jardines de la Escuela de Ingenieros Agrónomos en el Campus Sur de la UPM (Avenida Puerta de Hierro, 2). Un espacio de 365 metros cuadrados que cuenta con un sofisticado sistema de proyección de 3.5K de resolución, sonido envolvente 7.1, 120.000 lumens y 13.284.000 pixeles, además de un vanguardista sistema de iluminación led controlado por video signal.

Gulliverb (7-9 de mayo de 2021)

Después de 4 años de investigación y desarrollo, Gulliverb presenta su último trabajo musical. No es una sesión de música electrónica más, no es un concierto de música clásica al uso ni uno de rock, no es un show audiovisual tradicional, Gulliverb es mucho más que eso. Se trata de una experiencia audiovisual inmersiva única, donde el espectador podrá viajar a la Luna y volver a la Tierra con Gulliverb (Chimo Ausín) y sus ocho músicos como tripulación. Visuales en 360 grados, iluminación espectacular y, por supuesto, mucha música en directo.

Venta de entradas en www.domo360.es/entradas

Precio: 20 €

Duración: 70 minutos

Aran360 (13-16 de mayo de 2021)

Una sesión de proyecciones fulldome para todos los públicos, organizada por MMMAD Festival Urbano de Arte Digital de Madrid junto a ARAN Art Network y el Laboratorio de Innovación Audiovisual de RTVE. Allí descubrirás de un modo inmersivo y digital el trabajo de cinco grandes artistas que te cautivarán con sus obras:

Amaya Hernández “La Pagoda de Fisac”: La artista y arquitecta Amaya Hernández ha reconstruido las atmósferas lumínicas del interior del edificio de La Pagoda, creando la ilusión de estar viendo de nuevo las luces de los Laboratorios desplazándose en el espacio.

Daniel Canogar “Ripple”: Un círculo de pantallas con vídeos emitidos por la CNN y otros canales de televisión internacional rodea al espectador, generando partículas que varían según el color de las emisiones en directo, expulsándolas por la zona superior e inferior de las pantallas hacia el infinito.

Marina Núñez “Ángeles Caídos”: El espectador tiene la posibilidad de volar entre las enormes figuras diseñadas por la artista, convirtiéndose en una entidad nómada, esquiva y micrológica.

Peru Medem + Alba del Castillo “Secuoya negra”: Un viaje a través de dos realidades simultáneas que surgen de un mismo acontecimiento, pero que avanzan superpuestas, sin mirarse ni esperarse, ofreciéndonos la posibilidad de tallar en el tiempo nuestro propio camino.

Teresa Rofer “Afectos disidentes”: Esta obra de nueva creación reflexiona sobre las etapas por las que transita una relación desde su surgimiento hasta el desenlace de la misma y cómo se convierten en un producto cultural (esta obra contiene desnudos).

Venta de entradas en www.domo360.es/entradas

Precio: 15 €

Duración: pases de 45 minutos